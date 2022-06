Von MANFRED ROUHS | Die Polizei will bundesweit verstärkt gegen „Hass im Internet“ vorgehen. Das hört sich gut an: Die gewaltbereite Antifa-Szene beispielsweise verbreitet ständig Hass auf politisch unerwünschte Personen und könnte ein wenig strafrechtlichen Verfolgungsdruck sicher gut brauchen.

Aber so ist das wahrscheinlich nicht gemeint. Das Technologiemagazin „Golem“ berichtet von einem skurril wirkenden Fall, in dem frühmorgens die Wohnung eines jungen Mannes durchsucht und dessen Smartphone beschlagnahmt wurde. Ihm wird vorgeworfen, einen Tweet geliked zu haben, in dem der spektakuläre Polizistenmord von Kusel in Rheinland-Pfalz gebilligt worden sein soll. Sein Smartphone ist jetzt erstmal weg und ein Strafverfahren anhängig.

Die Durchsuchung erfolgte nicht isoliert, sondern im Rahmen einer umfangreichen, bundesweiten Aktion, in deren Rahmen am 20. Juni 2022 zahlreiche Objekte Polizeibesuch bekommen haben. Laut DPA waren 75 Verdächtige in 15 Bundesländern betroffen. In allen Fällen ging es um Hassäußerungen gegen Polizisten im Zusammenhang mit den Morden von Kusel.

Ein Like soll also für eine Hausdurchsuchung und für Beschlagnahmungen ausreichen? Eigene Äußerungen sind entbehrlich?

Der junge Mann, auf den sich der „Golem“-Autor beruft, bestreitet, irgendetwas hasserfülltes geäußert zu haben. Und er behauptet dem Bericht zufolge auch, keinen einschlägigen Like vergeben zu haben:

„Es konnten keine Beweise für die Existenz dieses Tweets und dadurch des Likes gegeben werden. Ich kann mich an so etwas nicht erinnern und kenne den besagten Account auch nicht.“

Falls das stimmt, hat bald jeder ein massives Problem, auf den Polizei und Geheimdienste ein kritisches Auge werfen.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

Like