Von WOLFGANG HÜBNER | Jetzt fehlt nur noch das Schlusswort des größten politischen Profiteurs, dann ist Corona auch in Deutschland verabschiedet worden. Sein Kumpel Christian Drosten, der Seuchen- und Medienstar der unseligen Zeit von 2020 bis 2021, hat nun schon mal das Ende der Virus-Ära erklärt. Da wird Minister Lauterbach wohl oder übel demnächst mit einer diesbezüglichen Erklärung folgen müssen. Sie wird allerdings ähnlich wie bei Drosten gespickt sein mit Selbstrechtfertigungen und der Behauptung, mit all den Zwangs- und Impferpressungsmaßnahmen unzählige Menschenleben gerettet zu haben. Diese Behauptung lässt sich zwar nicht beweisen, aber auch nicht plakativ widerlegen.

Tatsache ist: Fast alle bewusst Ungeimpften sind nicht tot, sondern leben, wie auch der Verfasser dieses Textes. Zahllose Menschen sind nach der Impfung mehr oder weniger schwer an Corona erkrankt. Und die Anzahl der geimpften „plötzlich und unerwartet“ Gestorbenen ist so groß, dass diese Sterbeserie einer Erklärung harrt. Zudem gibt es kaum mehr daran einen Zweifel: Von den Folgen der neuartigen Impfung sind in Deutschland unvergleichlich mehr Menschen geschädigt oder gar um ihr Leben gebracht worden als bei jeder anderen Impfung zuvor. Die Weigerung von Politik und Mehrheitsmedizin, all das zu dokumentieren, zu untersuchen und daraus Konsequenzen zu ziehen, ist unerträglich und macht einen Schlussstrich unter Corona unmöglich.

Wenn die politisch Herrschenden gleichwohl jetzt diesen Schlussstrich ziehen wollen, dann nicht deswegen, weil der Virus keine große Gefahr mehr darstellt, denn das ist schon länger der Fall. Weit eher spielt ein anderes Motiv die Hauptrolle: Corona wird nicht mehr gebraucht, ja ist nur noch lästig. Denn erstens hat die kollektive Angst vor dem Virus wertvolle Dienste bei der Einschüchterung und Disziplinierung der Bevölkerung geleistet. Und zum anderen gibt es jetzt andere Gefahren und Probleme zuhauf, die es ratsam erscheinen lassen, Corona hinter den Kulissen verschwinden zu lassen: Kriegsgefahr, Militarisierung, Inflation, Sanktionsfolgen.

Für die gar nicht so schleichende Umwandlung der gelenkten Massendemokratie in eine autoritäre Parteienoligarchie braucht das deutsche Machtkartell neue und andere Instrumente, um seine Herrschaft zu behaupten und zu stabilisieren. Und wenn deren Wirkung versagen sollte: Eine Seuche unter neuem Namen ist nie ausgeschlossen. Es gibt genügend Labore auf der Welt, in denen daran gearbeitet werden kann.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like