Von C. JAHN | Warum ist ein „Russland-Versteher“ oder „China-Versteher“ heute etwas Schlechtes? Warum gilt es heute als verwerflich, andere Länder und deren Politik zu verstehen? Wenn das Nichtverstehen anderer Länder nunmehr als lobenswert gilt, sind wir dann nicht wieder auf dem Weg zu einem neuen Nationalismus? Wir allein haben immer recht, und wenn andere Länder andere Sichtweisen einbringen, wollen wir gar nicht erst versuchen, diese anderen Sichtweisen zu verstehen. Soll ein derartig selbstbezogenes Denken in Zukunft unseren Blick auf die Welt bestimmen?

Die Einseitigkeit der deutschen Presse der Gegenwart wird immer wieder zu Recht bemängelt. Die deutsche Presse ist langweilig geworden. Für das Inland gilt dies ohnehin: gut und richtig ist schon seit Jahrzehnten immer das, was im Parteiprogramm der Grünen steht, alles andere ist falsch und böse. Feinsinnige Analysen zur politischen Entwicklung in Deutschland, ein spannendes Für und Wider, Pro und Contra – alles geistig Anregende ist aus der deutschen Presse schon seit langem verschwunden, wenn es um Inlandsthemen geht.

Im Gegensatz zur ermüdenden Einseitigkeit der Berichterstattung zu Inlandsthemen gab es bis vor wenigen Jahren in Deutschland aber weiterhin eine lebendige und oft sorgsam abwägende, Sachverhalte anschaulich analysierende Berichterstattung zu Auslandsthemen. Man las über Licht- und Schattenseiten anderer Länder und wurde oft detailliert eingeführt in das jeweilige politische Machtringen vor Ort. Dass Deutschland bis vor etwa zehn Jahren mit fast allen Ländern der Erde freundschaftliche diplomatische Beziehungen unterhielt, spiegelte sich auch in der deutschen Presse über die große weite Welt wider: Information und vielschichtige Analyse, statt politischer Lenkung und propagandistischer Belehrung standen im Vordergrund. Im Unterschied zu Inlandskorrespondenten, die in ihren Texten zur deutschen Innenpolitik letztlich immer nur das Parteiprogramm der Grünen nachbeteten, hatten deutsche Auslandskorrespondenten damals noch Freude an ihrem Beruf: Sie durften Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.

Diese Sicht der deutschen Presse auf das Ausland hat sich in letzter Zeit grundlegend verändert. Ganz ähnlich der Inlandsberichterstattung folgt auch die Berichterstattung über Geschehnisse im Ausland mittlerweile strikt eingegrenzten politischen Schemata: Trump war immer böse, Biden ist immer gut, der Ukraine-Krieg hat keine politische Vorgeschichte, und China darf man nicht verstehen. Durch diese straffe Schematisierung werden teils komplexe Entwicklungen im Ausland maßlos vereinfacht: Sie werden hineingepresst in die innerdeutsche Schwarzweiß-Sicht, wichtige Informationen zum Verständnis der Lage im Ausland gehen den deutschen Lesern verloren. Vielleicht war Trump ja nicht immer nur schlecht, vielleicht hat Biden auch seine Makel, vielleicht hat der Ukraine-Krieg doch eine politische Vorgeschichte, und vielleicht kann man viele Gegebenheiten in China durchaus verstehen. Von all diesen möglichen Vielschichtigkeiten ausländischer Politik aber erfährt der deutsche Leser nichts.

Während die politische Einengung der Berichterstattung zu Deutschland lediglich langweilt, birgt das Fehlen jeglicher Analyse zu den Entwicklungen im Ausland erhebliche Gefahren: Durch die Verflachung der Auslandsberichterstattung werden wir wieder empfänglich für politisch einseitige Propaganda gegenüber ausländischen Staaten. Denn wenn heutzutage schon jeder Versuch, Russland oder China aus objektiver Sicht zu betrachten und die Vorgänge dort rational zu verstehen, als verwerflich gebrandmarkt wird und sich diese Tendenz zur geistigen Abschottung gegenüber bestimmten ausländischen Staaten in den kommenden Jahren fortsetzen sollte, werden wir eines Tages aufhören, solche anderen Länder überhaupt verstehen zu wollen.

Und wenn wir aufhören verstehen zu wollen, Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, unserer Neugier freien Lauf zu lassen, unseren Hunger nach Informationen stillen zu wollen, dann werden wir eines Tages nur noch Konsumenten vorgefilterter Weisheiten unserer eigenen Führer sein. Wir wären dann wieder genau an jenem Tiefpunkt deutscher Geistesgeschichte angelangt, an dem wir historisch schon einmal waren, als Frankreich-Versteher und England-Versteher sich den Vorwurf mangelnder Haltung gefallen lassen mussten.

Aber vielleicht ist diese sich abzeichnende Entwicklung, dass wir eines Tages alle wieder einer Meinung sein sollen, politisch nicht unbeabsichtigt. Für Inlandsthemen gilt dies ohnehin, sind die Grünen doch das Zentrum der innerdeutschen Politik und die anderen Parteien nur geistige Satelliten, die dieses Zentrum in mehr oder weniger großem Abstand umkreisen, Abweichungen von der festgelegten Umlaufbahn sind nicht gestattet. Dass es in der deutschen Presse keine Analysen zu Inlandsthemen mehr gibt, ist daher leicht zu erklären: Analysen könnten beim Leser zu genau solchen Abweichungen von der Umlaufbahn führen.

Vermutlich ist dieser Sinn und Zweck, uns alle wieder auf eine festgelegte Linie zu bringen, also den geistigen Gleichschritt in Deutschland wiederherzustellen, leider auch der Grund für die zunehmende Schwarzweiß-Sicht der deutschen Presse auf das Ausland. Genau wie die Inlandsberichterstattung in jedem Beitrag letztlich immer nur der AfD den Krieg erklärt und sich heutzutage jeder gute Deutsche im Inland stramm am „Kampf“ gegen Rechts zu beteiligen hat, sollen wir vielleicht gezielt hineingetrieben werden, aus welchen Gründen auch immer, in einen „Kampf“ gegen Russland, China und all die anderen angeblichen Mächte der Finsternis, die jenseits des amerikanischen Einflussraums im Ausland lauern.

Geht diese Entwicklung der letzten Jahre, nicht nur Inlandsberichte, sondern auch Texte über das Ausland nur noch politisch gefiltert zu veröffentlichen, in Zukunft so weiter, wird am Ende dieser Entwicklung ein neuer Nationalismus, vielleicht sogar ein neuer nationalistischer Militarismus stehen: Nur wir haben recht, und wenn andere Länder eine andere Meinung haben, sollten wir diese Meinung nicht versuchen nachzuvollziehen – also keine „Versteher“ werden –, sondern diese Meinungsverschiedenheit wie einst in der Altsteinzeit mit Kriegsgetöse lösen. Auch wenn eine Ideologie eigener Rechthaberei immer sehr verlockend ist, weil sie das eigene Selbstbewusstsein stärkt, sollten gerade wir Deutschen aufgrund der historischen Erfahrungen unserer in Schutt und Asche gebombten Städte, als wir uns schon einmal im Besitz der alleinigen Wahrheit wähnten, alle sehr aufpassen, dass wir nicht wieder in diese Falle tappen.

Bleiben wir also wachsam und lassen wir uns nichts einreden. Wir sollten nicht vergessen: Die Welt ist heute nicht komplizierter als früher, sie wirkt auf uns nur so, weil wir uns nicht genug Mühe geben, sie zu verstehen. Genau deshalb aber, weil wir offenbar nicht mehr verstehen, sollten wir umso dringender wieder lernen zuzuhören, die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, uns einen wachen, selbständigen, neugierigen Geist zu bewahren und mit anderen Ländern immer im Gespräch zu bleiben.

Vielleicht, wenn wir Deutschen – einschließlich unserer Journalisten – uns wieder darauf besinnen, dass die Welt eben nicht nur aus Schwarz und Weiß besteht, sondern erst durch die vielen Grautöne und Schattierungen wirklich erlebenswert wird, werden wir eines Tages auch wieder spannende, anregende, informative Analysen in der heute geistig so ermüdet wirkenden deutschen Presse lesen. Und vielleicht werden wir dann auch Menschen, die Russland und China verstehen, nicht mehr tadeln, sondern endlich wieder loben, weil wir genau solche Menschen gerade heute, in einer scheinbar komplizierten Welt, nötiger haben denn je: Versteher.

