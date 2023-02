Eine typische Einmann-Geschichte präsentierte dpa (bei der SZ und anderen Medien) am Freitag dem Publikum:

In […] Hamburg-Ohlsdorf ist ein Mann nach einer lautstarken Auseinandersetzung gestorben. Der 61-Jährige ist nach dem Streit mit drei anderen Männern am späten Donnerstagabend zunächst schwer verletzt worden und später seinen schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus erlegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 66 Jahre alter Mann wurde ebenfalls schwer verletzt, schwebte den Angaben zufolge aber nicht in Lebensgefahr. Zwei 43 und 50 Jahre alte Männer seien zunächst vorläufig festgenommen worden. Ob sie vor einen Haftrichter kommen, werde noch geprüft, hieß es weiter.

Wie immer weiß dpa zwar das genaue Alter der „Männer“, jedoch nicht deren Staatsangehörigkeit, bzw. will es nicht wissen, damit die Leser keinen unerwünschten Eindruck bekommen. Wäre nicht der Ort des Geschehens angegeben worden, eine Flüchtlingsunterkunft, würde man völlig im Dunkeln tappen. Wir haben das hier demonstriert, indem wir die Flüchtlingsunterkunft als Ort des Geschehens in der eckigen Klammer vorerst ausgelassen haben.

In besagter Meldung weiß man natürlich trotzdem nicht, ob Bewohner oder Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft aufeinander losgingen oder ob sie den Pizza-Boten erschlagen haben, weil das Essen kalt war. Lediglich dass die Männer betrunken waren, wird im Folgenden noch erwähnt.

Der Polizeibericht gibt etwas mehr Aufschluss und nennt die Nationalität der dringend Tatverdächtigen: zwei „aserbaidschanische Staatsangehörige“. Hätten sie schon die deutsche Staatsangehörigkeit besessen, hätte dpa das sicher gerne gleich im ersten Satz doppelt unterstrichen und mit in die Meldung aufgenommen. So natürlich nicht.

Like