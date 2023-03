Von BIRGIT BESSIN* | Wem Frauenrechte wirklich am Herzen liegen, der muss sich gegen die frauenfeindlichen Genderauswüchse engagieren, damit die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte nicht gefährdet werden. Gerade durch das von der Ampel geplante Selbstbestimmungsgesetz sollen Männer ungehindert in die Schutzräume von Frauen eindringen können – nur weil sie sich als Frau fühlen – was unweigerlich zu Problemen führen wird. Deshalb werden wir uns auch weiterhin dieser Entwicklung entgegenstellen.

Und wir brauchen endlich Maßnahmen, damit Frauen sich nicht nur sicher fühlen, sondern sicher sind. Indem die Plätze in den Frauenhäusern aufgestockt werden sollen, werden noch lange nicht die problematischen Ursachen beseitigt und genau deshalb muss Politik dort endlich ran! Durch die ungezügelte Einwanderung kulturfremder Männer kamen auch gewaltbereite Männer ins Land. Toleranztatoos, Frauensicherheitszonen zu Silvester, die Aufforderung nicht zu kurze Röcke zu tragen, die Trillerpfeife bzw. ein Partner beim Joggen, usw. haben die letzten Jahre geprägt. Damit wird mit einer AfD in Regierungsverantwortung Schluss sein.

Aber es ist auch wichtig, am heutigen Tag die Pflege von Familienangehörigen zu erwähnen. So übernehmen doch in der deutlichen Mehrzahl Frauen diese Arbeit mit wenig politischer und gesellschaftlicher Anerkennung. Von einer anständigen, der Leistung angemessenen Bezahlung, die schon lange überfällig ist, kann man weder aktuell noch in absehbarer Zeit ausgehen. Pflege im Familienkreis bedeutet jedoch eine umfassende Betreuung und vor allem entlastet sie den staatlich herbeigeführten Pflegenotstand immens. Eine Veränderung durch politisches Handeln ist seit Jahrzehnten überfällig, aber tausende Menschen, insbesondere Frauen, werden alleine gelassen.

Liebe Frauen und Mädchen – seid stolz auf euch! Wenn ihr euch als Mädchen oder Frau fühlt, dann ist das normal, und wenn ihr euch für einen Beruf interessiert oder ausübt, indem hauptsächlich Frauen arbeiten, dann ist das nichts Rückständiges. Lasst euch nicht einschüchtern und nicht von eurem Weg abbringen.

Ich selbst bin stolz, eine Frau zu sein und eben kein soziales Konstrukt!

*Birgit Bessin ist seit 2014 Landtagsabgeordnete in Brandenburg und seit 2022 Landesvorsitzende der AfD-Brandenburg

