In dieser Woche bei „Achtung, Reichelt!“ mit der niederländischen Publizistin Eva Vlaardingerbroek: Was uns der Klima-Entscheid von Berlin über den Zeitgeist verrät. Die Hauptstadt hat entschieden. Sie will bis 2030 ausdrücklich NICHT klimaneutral werden, auch wenn die Grünen uns das einhämmern wollten. Eva Vlaardingerbroek sagt: „Diese Leute wollen für uns entscheiden, wohin wir reisen können, wie wir reisen können, was wir essen können. Die Grünen wollen uns ihr Leben aufzwingen. Sie sehen uns als dummen Pöbel.“

Like