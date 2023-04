Von WOLFGANG HÜBNER | Der Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Kiew hat noch einmal die wahre Kriegskonstellation in der Ukraine demonstriert: Die amerikanisch dominierte NATO gegen Russland. Es ist deshalb nur folgerichtig, dass Stoltenberg bei seinem Besuch beteuert hat, die Ukraine gehöre in die NATO.

Damit hat er Moskau das eindeutige Signal gegeben: Wenn ihr Russen nicht siegt, sind all eure Opfer und Kosten vergeblich gewesen. Und die Führung in Kiew, die inzwischen ihre Macht totalitär ausübt, wurde ermuntert, den Kampf trotz der schrecklichen hohen Verluste und Zerstörungen im geopolitischen Interesse der NATO fortzusetzen.

Stoltenberg hatte bei diesem Besuch aber auch die langsam kriegsmüde werdenden NATO-Mitglieder im Blick. Seine Botschaft an diese lautet: Frieden kommt erst in Frage, wenn Russland erschöpft oder geschlagen ist. Kosten spielen für den Wertewesten dabei keine Rolle. Deutlicher als von Stoltenberg in Kiew kann die Position der NATO nicht dokumentiert werden. Wer aber nur die Niederlage des Gegners akzeptieren will, der ist noch nicht einmal an einem Kompromissfrieden interessiert.

Das sollte endlich auch diejenigen rechten und nationalkonservativen Kräfte hierzulande zur Einsicht bewegen, dass die von ihnen immer noch gebrauchte Parole vom „Freiheitskampf“ der tapferen Ukrainer gegen die bösen russischen Putin-Aggressoren mit der tatsächlichen Realität dieses weltpolitisch so bedeutsamen Konflikts nicht mehr viel, ja sogar nichts zu tun hat. Denn es gibt inzwischen nur noch die Alternative: Für und mit der NATO oder gegen und aus der NATO. Für deutsche Patrioten sollte die Entscheidung kein Problem sein.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

