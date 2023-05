Von WOLFGANG HÜBNER | Es dürfte vielen Menschen in den deutschen Städten gar nicht so bewusst sein, wie sehr die Nachkriegsarchitektur ihrer Wohnorte auch ein Ergebnis linker Ideologie und linker Politik ist. Und je weniger ihnen das klar ist, umso erfolgreicher hat die linke Gesinnungsprägung auch schon Besitz von ihrem Geist und Denken gewonnen. Warum das so ist und welchen Interessen das entspricht, das analysiert Claus Wolfschlag, Autor von „Und altes Leben blüht aus den Ruinen: Rekonstruktion in Architektur und Kunst sei 1990“ in seinem neuen Buch „linke räume – Bau und Politik“.

Wolfschlags Buch, der Titel verweist darauf, ist auch eine Antwort auf Stephan Trübys denunziatorisches Machwerk „Rechte Räume“. Denn Trüby ist die ideologische Speerspitze all derjenigen linksliberalen und linksextremen Kreise, die mit allen ihnen reichlich zur Verfügung stehenden Mitteln gegen traditionelle und traditionsbewusste Architektur sowie geradezu fanatisch gegen die Rekonstruktion zerstörter Bauten und Bereiche in Deutschland zu Felde ziehen. Dabei wird auch vor wild gestreuten „Rechtsextremismus“-Verdächtigungen selten zurückgeschreckt, nicht nur gegen Wolfschlag.

Claus Wolfschlag war bei Trüby und Genossen vorrangig deshalb ins Fadenkreuz von verleumderischen Verdächtigungen gekommen, weil er bedeutenden Anteil an dem politischen Anstoß zur spektakulären Rekonstruktion eines Teils der 1944 zerbombten Frankfurter Altstadt hatte. Diese äußerst erfolgreiche und längst bei Bürgern wie Touristen populäre Wiederauferstehung einiger bauhistorischer Juwelen ist fast allen modernen Architekten ein Ärgernis. Da es aber ein bleibendes Ärgernis sein wird, richtet sich der Zorn der Modernisten nun erst recht gegen jedes Projekt, das von dem Frankfurter Beispiel ermutigt ist.

Gerade die Architekturideologen wissen genau, wie Wolfschlag schreibt, „dass eine große Mehrheit der Menschen kulturell konservativ eingestellt ist, vor allem im Bereich der Architektur. Und gerade das Bauwesen prägt den Alltag aller Menschen mehr als jede andere Kunstgattung.“ Die Ströme der Touristen in die pittoresken Städte Italiens, Frankreichs oder Spanien zeigen das tiefe Bedürfnis nach einer schönen Umgebung. Denn wir sind, insbesondere in den Städten Deutschlands, im Alltag nicht nur von Architektur der verschiedensten Stile und Zeiten umgeben, sondern besonders dominant leider von eine Nachkriegsarchitektur, die sehr häufig Schönheit und Verwurzelung in baulichen Traditionen verschmäht. Schon vor vielen Jahren hat der Sozialpsychologe Alexander Mitscherlich in seinem Buch „Die Unwirtlichkeit unserer Städte“ diesen Zustand beklagt.

Die Hintergründe und Zusammenhänge, die zu diesen Städtebildern geführt haben, sowie die Kräfte, die weiter für diese „Unwirtlichkeit“ und Hässlichkeit sorgen, werden von Wolfschlag deutlich benannt. Weitere Untersuchungen zu dem Thema werden folgen müssen. Schon kurz nach Erscheinen von „linke räume“ hat ein linker Publizist Gift und Galle gegen Wolfschlags neues Buch gespuckt. Das ist ein sicheres Zeichen, dass der Autor ins Schwarze getroffen hat, weil er den Lesern Türen zu einem wichtigen Bereich unseres Lebens öffnet, dessen politisch und architektonisch einflussreiche Machthaber schon viel zu lange schönere und populäre Architektur und Städtebilder verhindern.

„linke Räume“ von Claus Wolfschlag kostet 10 Euro und ist im Buchhandel oder direkt über den Verlag Antaios erhältlich: Claus Wolfschlag – Linke Räume

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

