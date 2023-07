In der Aktuellen Stunde der AfD-Fraktion am Donnerstag mit dem Titel: „Unruhen in Frankreich – Parallelgesellschaften in Deutschland“ sprach deren innenpolitischer Sprecher Dr. Gottfried Curio und nahm wie immer kein Blatt vor den Mund.

Die schrecklichen Bilder aus dem deutschen Nachbarland zeigen das ganze Gewaltpotential von jungen Migrantengruppen, die vor scheinbar gar nichts zurückschrecken und von denen eine große Gefahr ausgeht.

Zustände, die hier bei uns nicht denkbar sind? Allerhöchstens noch nicht, denn für Dr. Curio ist klar: „Frankreich zeigt unsere Zukunft!“.

Curio weiter: „Was jetzt in Frankreich geschieht, wird über kurz oder lang auch in Deutschland passieren – Freibadunruhen, Silvesterkrawalle geben als Phänomene einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Allgegenwärtig zudem schon jetzt das Grundrauschen der hohen Kriminalität von Ausländern hierzulande bei Mord, bei Vergewaltigungen und bei Körperverletzungen.“

Und schließlich: „Die Politiker aller anderen Fraktionen wissen darum, weigern sich aber gegenzusteuern, um ihre linken Lebenslügen nicht aufgeben zu müssen. Nur die AfD traut sich als einzige Partei, die Probleme beim Namen zu nennen.“

Like