Wird Björn Höcke der nächste Ministerpräsident in Thüringen? In Thüringen sind die Umfragewerte für die AfD am höchsten, nach der Landtagswahl 2024 könnte es sogar zur Alleinregierung reichen. Aber es gibt noch Stolpersteine. In Erfurt stand Höcke COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer Rede und Antwort. Wo sieht Höcke Gefahren für die AfD, wo ganz besondere Chancen? Und was sagt er zu Sahra Wagenknecht und ihren Plänen? Höcke mit Klartext! Im Gespräch mit Jürgen Elsässer entwirft Björn Höcke ein Szenario, wie eine absolute Mehrheit der Sitze im Thüringer Landtag zu erreichen ist. Sehr spannend!

