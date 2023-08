Eine funktionierende Demokratie erkennt man daran, dass das, was Politiker sagen, in Einklang steht mit dem, was Politiker tun.

Es ist die grundlegende Frage des Respekts gegenüber den Bürgern: Glauben Politiker selber, was sie öffentlich behaupten? Das größte Glaubwürdigkeitsproblem dieser Tage ist der epochale Streit um Robert Habecks Heizgesetz und die Wärmepumpe.

In der eigenen Parteizentrale kriegen die Grünen nicht das installiert, was sie von allen deutschen Bürgern verlangen. Leistet die Grüne Partei ihren Beitrag? Machen die selbst, was sie von uns allen fordern?

Die Antwort lautet: Nein. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck und seine Partei sind direkt dafür verantwortlich, dass Deutschland – neben Polen – den schmutzigsten Strom Europas produziert.

(Text übernommen von „Achtung, Reichelt!“)

Like