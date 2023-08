Das höchste Kontrollgremium der ARD, die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), hat die Konzeption der politischen Talkshows der Sender kritisiert, die sich hinsichtlich debattierter Themen und eingeladener Gäste zu sehr ähnelten.

Mit Blick auf „auslaufende Verträge“ der Talkshows werden ARD-Chef Kai Gniffke und Programmchefin Christine Strobl gebeten, „Information und beratende Einbeziehung hinsichtlich einer künftigen crossmedialen Gesamtkonzeption“ von Anne Will, Maischberger und Hart aber fair zu liefern.

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, dessen Partei für eine Abschaffung des zwangsfinanzierten öffentlichen Rundfunks und eine vollständige Neuaufstellung dessen plädiert, kann die Kritik sehr gut nachvollziehen:

„Mehrere Stühle – eine Meinung, das scheint in aller Regel das Konzept der abgedroschenen Sendeformate zu sein. Immer wieder wiederholt wird die gleiche politisch gewünschte Meinung von den immer gleichen Eingeladenen. Alternative Konzepte, Lösungen und Meinungen werden nur in Ausnahmefällen gehört und dann direkt von allen Seiten niedergemacht. Die Themen gehen weit an den Interessen, Sorgen und Nöten der Bürger in Deutschland vorbei.“

Und weiter: „Sämtliche Politikquatschrunden sind zu austauschbaren Erziehungsveranstaltungen verkommen, die – außer den Moderatoren – keinen Unterschied aufweisen und in denen nicht etwa unterschiedliche Ansichten besprochen, sondern der Bürger zu einer politisch korrekten Sichtweise erzogen werden soll. Hier ist dringender Handlungsbedarf geboten. Daß dies nun auch die Gremienvorsitzenden erkannt haben und kritisieren, ist schön, aber nicht ausreichend und kommt zu spät.“

