Am Dienstag hat die AfD-Fraktion im Bundestag eine Veranstaltung zum Jahrestag der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines durchgeführt, zu der Prof. Harald Weyel, Sprecher für Angelegenheiten der Europäischen Union, eingeladen hatte. Matthias Moosdorf moderierte den Vortragsabend, bei dem Karsten Hilse und Steffen Kotré die energiepolitischen Aspekte in eigenen Redebeiträgen beleuchteten.

Moosdorf sah eine »Frage fehlender nationaler Würde« darin, dass die Anschläge nach einem Jahr immer noch ungesühnt geblieben sind. Mit keinem anderen Land der Welt könne man Ähnliches anstellen. Vor allem die USA hätten zu den Anschlägen applaudiert: So begrüßte etwa Victoria Nuland, dass die Pipelines nunmehr „ein Stück verrosteter Stahl auf dem Meeresboden“ sind.

Weyel bezeichnete in seiner Eingangsrede den Anschlag als »horizontales 9/11« und die Pipeline als »einzig vorzeigbares Stück deutscher Interessenpolitik«. Deutschland verharre in einer hilflosen »Duldungsstarre« anstatt geeignete diplomatische Maßnahmen als Reaktion auf die Anschläge zu ergreifen. Weyel verwies auf den Umstand, dass die Gaspipeline »Baltic Pipe« von Dänemark nach Polen am Folgetag der Anschläge, dem 27. September 2022, feierlich eingeweiht wurde. Am 28. September 2022 forderte Weyel in einer Sitzung des EU-Ausschusses Bundeskanzler Olaf Scholz auf, die Bundesmarine in die Ostsee zu beordern und aus sinnlosen Missionen im Mittelmeer abzuziehen. Scholz habe ablehnend auf die Aussage reagiert, ein Verbündeter könnte die Anschläge verübt haben.

Am 15. März 2023 hat Weyel seinen Antrag auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Angriff auf die Pipelines im Plenum des Bundestags vorgestellt. Die Angriffe auf die Pipelines begannen nicht erst mit der Sprengung: Auch unter der Trump-Regierung haben die USA völkerrechtswidrige Sanktionen gegen den Bau von Nord Stream 2 verhängt. Die Untersuchungen sollten daher im Mai 2017 beginnen, als US-Senator Ben Cardin einen Gesetzentwurf für Sanktionen gegen Unternehmen einbrachte, die am Bau von Nord Stream 2 beteiligt waren. Im Rahmen der Debatte zum Antrag auf einen Untersuchungsausschuss erregte der CDU-Abgeordnete Patrick Schnieder Aufsehen mit seiner Aussage, die Aufklärung der Anschläge läge „nicht im öffentlichen Interesse„.

Als nächster berichtete Steffen Kotré, Mitglied im Arbeitskreis Klima und Energie und stellvertretendes Mitglied im Arbeitskreis Außenpolitik, über die Aussage eines Bundeswehroffiziers im Auswärtigen Ausschuss, der für die Bundesregierung gesprochen hat. Laut dem Offizier würde man vermutlich nie erfahren, wer die Anschläge verübt hat. Die Bundesregierung wollte laut Kotré damit die deutsche Öffentlichkeit vermutlich darauf vorbereiten, dass die Ermittlungen im Sande verlaufen. Für Kotré seien die Indizien jedoch »völlig erschlagend«, dass die USA zumindest Mittäter waren, wenn nicht hauptverantwortlich für die Anschläge.

Karsten Hilse, klimapolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, geht von einem »nachvollziehbaren Interesse« der Bundesregierung daran aus, dass die Anschläge nicht aufgeklärt werden. Russisches Gas habe die Absurditäten der vermeintlichen »klimafreundlichen« Energieerzeugung erst ermöglicht. Die entscheidenden Akteure hinter der Energiepolitik würden nicht – im Gegensatz zu vielen Grünen – aus ideologischer Verblendung handeln, sondern aus Böswilligkeit. Der bewußt herbeigeführte Anstieg des Energiepreises führe dazu, dass die deutsche Industrie an Konkurrenzfähigkeit verliert und in die USA abwandert, auch wegen der Anreize des amerikanischen Inflation Reduction Act.

Die etwa 80 Gäste beteiligten sich im Anschluss an die Vorträge an einer regen Diskussion. Ein Mitglied des Publikums wies darauf hin, dass auch andere Pipelines, die Gas aus Russland ausführen, Ziel von Angriffen wurden: Russland berichtete am 13. Oktober 2022, dass im Zusammenhang mit einem vereitelten Anschlag auf die TurkStream-Pipeline, die Kraftstoff aus Russland nach Ungarn und Serbien exportiert, mehrere Personen festgenommen wurden. Russland hätte auch Hinweise auf geplante Anschläge gegen die Blue Stream-Pipeline in die Türkei erhalten.

