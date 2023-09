Mit dem neuen Format „Gespräche zur Lage der Nation“ ist die alternative Medienszene um eine innovative politische Talk-Show reicher. Organisiert wird sie von einem 2016 ins Leben gerufenen Verein, dem Alternativen Kulturkongress Deutschland (kurz AKD).

Bereits am 26. März 2022 erfolgte die Ausstrahlung der ersten Ausgabe zum Thema „Deutschland ade… – Aber was kommt dann?“. Erstmals im Livestream diskutierten damals Armin-Paul Hampel, Udo Hemmelgarn, Martin Renner und Jens Kestner unter der Moderation von Matthias Tegethoff zur Lage Deutschlands und den drohenden Gefahren für dessen Fortbestand. Armin-Paul Hampel war seinerzeit außenpolitischer Sprecher der ersten AfD-Bundestagfraktion, ebenso Udo Hemmelgarn und Jens Kestner. Mit einem der letzten verbliebenen Gründungsmitglieder und aktuell medienpolitischem Sprecher der AfD in Berlin rundete Martin Renner das Podium ab.

Auch die zweite Ausgabe vom 26.11.2022 erschien wieder als Livestream-Veranstaltung. Zum Thema „Wo steht Deutschland?“ waren diesmal neben Hampel und Hemmelgarn der Philosoph und Historiker Peter Feist sowie der thüringische AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke zu Gast. In einer ausgiebigen Runde wurden die kritische Lage Deutschlands analysiert und mögliche Gestaltungswege diskutiert.

Schließlich entwickelte sich das Format dahingehend, dass fortan Armin-Paul Hampel und Peter Feist fester Bestandteil des Podiums wurden, zu denen in weiteren Ausgaben immer neue Gäste hinzustießen. So waren zur dritten Ausgabe am 7. März 2023 der AfD-Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Harald Weyel und Sebastian Schulze (Sprecher NRW Mittelstandsform Deutschland) geladen. Gemeinsam diskutierte man unter dem Titel „Tanz auf dem Vulkan“ über den sich verschärfenden Ukraine-Konflikt und Deutschland als Spielball internationaler Machtinteressen.

In der vierten Ausgabe ging es mit den Gästen Maximillian Krah (Platz 1. der AfD-EU-Liste), Jens Kestner (ehem. MdB) und Tim Krause (AfD-Landesvorstand Brandenburg) um den US-Dollar als sog. Weltwährung. Mit viel Expertise und mutigen Vorstößen rückten Zukunftsszenarien in den Fokus, die „eine friedliche Abwicklung der USA als Hegemon“ postulierten.

Erstmals zu Gast waren „Gespräche zur Lage der Nation“ dann am 25. Mai 2023 nahe der Ländergrenze Berlin/Brandenburg. Unter dem Titel „Wann kommt die Corona-Aufarbeitung?“ kam es zu einer gnadenlosen Abrechnung der vergangenen Corona-Politik und den massiv einschneidenden Eindämmungsmaßnahmen. Zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Dr. Hans-Christoph Berndt, und Tim Krause sprach man in aller Klarheit und mit der gebotenen Schärfe über den Zwang zur Impfung, Ausgrenzung und unmenschliche Handhabung der sog. Pandemie. Es ging um Geschäfte, die mit dem Modell „Angst“ zu Lasten deutscher Steuerzahler getätigt wurden und den Filz von Politik und Pharmaindustrie.

Nach der Sommerpause ist es jetzt endlich wieder soweit! Kommenden Samstag, den 30. September, soll es um die sog. Wagenknecht-Partei und den inneroppositionellen Umgang mit Bürgerprotestbewegungen gehen. Mit dabei sind diesmal die ehemalige AfD-Landesvorsitzende Schleswig-Holsteins, Doris von Sayn-Wittgenstein, und der amtierende AfD-Bezirksvorsitzende von Ostwestfalen Lippe, Thomas Röckemann. Geplant ist die Veranstaltung laut Werbekachel im Raum Höxter. So werden auch dieses Mal wieder spannende Diskussionen erwartet.

„Leider ist es uns nicht möglich unsere Zusammenkünfte mit direkter Anschrift des Austragungsortes zu bewerben, da dies in der Vergangenheit stets zu Drohungen, Sachbeschädigungen und sonstigen Einschüchterungsversuchen gegenüber den Gastwirten und Saalbetreibern aus der linken Szene geführt hat“, bedauert Matthias Tegethoff die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen. Deshalb sei eine persönliche Anmeldung im Voraus nötig, wonach die Teilnehmer im Publikum einer umfänglichen Sicherheitsüberprüfung unterzogen würden.

Für die Zukunft sind hauptsächlich Gastauftritte bei befreundeten Parteistrukturen, Vereinen und anderen Veranstaltern vor Publikum geplant. Tegethoff hierzu: „Es gibt inzwischen großes Interesse von lokalen Strukturen innerhalb der AfD, unser Format einmal zu sich zu holen. Über solche Anfragen freuen wir uns jedenfalls und versuchen diese terminlich entsprechend zu koordinieren. Eine Anschrift per E-Mail reicht zur Kontaktaufnahme völlig aus.“

Alle bisherigen Ausgaben des Formats finden Sie auf dem YouTube-Kanal des Alternativen Kulturkongresses unter der Playlist „Gespräche zur Lage der Nation“. Für den Fall zu erwartender Zensur durch YouTube hat der Verein bereits einen entsprechenden Telegram-Kanal angelegt, der sicherstellt, dass man künftig keine Ausgaben mehr verpasst.

Like