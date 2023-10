Von CONNY AXEL MEIER | Ist er wieder da? Nein, er war nie weg. Der Hass auf Juden und alles Jüdische. Er bricht sich wieder seinen Weg in die Mitte der Gesellschaft durch alle Bevölkerungsschichten. Waren es bisher einzelne Aussetzer der obersten Repräsentanten der Republik, die Aufsehen erregten, so skandieren sie „Juden ins Gas“, unterbrochen von „Allahu Akbar“. Nachdem selbst der Bundespräsident den Judenhassern im Iran zum 40. Jahrestag der Gründung der Islamischen Republik im Namen aller Deutscher gratuliert hat und er dem 50. Geburtstag der rechtextremen VIKZ (Verband Islamischer Kultur-Zentren) die Aufwartung machte, so kann es niemanden verwundern, dass die alten Stereotype und die Märchen vom jüdischen Brunnenvergifter wieder salonfähig werden.

Der islamische Terrorist Abdesalem L. feuerte am Montag Abend in Brüssel mit einem Sturmgewehr auf zufällige Passanten und ermordete zwei schwedische Fußball-Fans. Er bezeichnete sich als Mitglied der Terror-Organisation ISIS. Er habe den Anschlag verübt, „um die Muslime zu rächen“, sagte er. Rächen für was?

Die noch wenigen Überlebenden der Shoa und Zeitzeugen der industriellen Vernichtung von etwa sechs Millionen Juden vor 80 Jahren erleben gerade ein Déjà-vu, wenn in der ehemaligen deutschen Hauptstadt, dem jetzigen kunterbunten Regenbogen-Diversifizierungs-Shithole Berlin, wieder die Wohnungen von Juden flächendeckend mit dem Davidsstern gekennzeichnet werden. Von wem? Vor allem, zu welchem Zweck?

Neben ein paar unverbesserlichen Alt-Nationalsozialisten, die es leider immer noch gibt, besteht die Gefahr für Juden hierzulande im Zusammenwirken von Millionen zugewanderten Judenhassern aus mohammedanischen Ländern mit der einheimischen Linken, bis hinauf in die Regierung.

In Israel hat diese Koalition aus Hamas und deren europäischen Geldgebern, letztlich dem Steuerzahler, unter dem Vorwand der humanitären Hilfe am 7. Oktober zum Tod von über 1200 Zivilisten, Alten, Jungen, Babys, Frauen, Kindern und Jugendlichen geführt. Einfach so? Nein. Es ist der religiös begründete, tiefe Hass auf die Juden und alles Jüdische. Es ist nicht die AfD, die nach Ansicht von Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, am Antisemitismus schuld ist und daher verboten gehöre. Es sind die Politiker in der Regierung der letzten Jahrzehnte, die das Land mit Millionen judenhassenden Mohammedanern geradezu geflutet haben. Ein Land, das etwa sechs Millionen Juden nur aus dem Grund vernichtet hat, weil sie Juden waren, lässt es wieder zu, dass die überschaubare jüdische Bevölkerung erneut in Angst und Schrecken versetzt wird.

Was tun die üblichen Verdächtigen? Sie boykottieren Waren aus Israel und schließen sich der antisemitischen BDS-Bewegung (Boycott, Divestment, Sanctions) an. Ganz legal. Mitten in Europa! Sie fordern die Vernichtung Israels zugunsten eines Staates „Palästina“. „From the river to the see, Palistine will be free“ skandieren sie in den Innenstädten der Republik. Sie stoßen dabei nur auf geringen Widerstand einiger Menschenrechtsorganisationen, wie z. B. der Bürgerbewegung PAX EUROPA, die sich mit Israel solidarisch zeigt und den Israelis das natürliche Recht auf Selbstverteidigung nicht abspricht. Im Gegensatz zur EU. Diese will der Hamas nicht die „Hilfsgelder“ etwa streichen, nein, sie will sie künftig verdreifachen. Und Deutschland?

Politiker denken darüber nach, wie viele der zwei Millionen Judenhasser, darunter Terroristen, sie aus dem Gaza-Streifen nach Deutschland importieren können. Zudem üben sie öffentlich Druck auf Israel aus, sich bitte ja nicht zu wehren gegen den Hamas-Terror. Israel soll bitte die „Eskalationsspirale“ nicht weiter drehen. Sie sollen nicht an den Terroristen „Rache nehmen“ und bitte gefälligst an die Geiseln zu denken. Die Leit- und Belehrungsmedien sind nach einem kurzen Schock schon wieder auf dem Israel-Bevormundungs-Trip. Was immer die nächsten Tage bringen werden, was immer passiert, „Der Jude ist schuld!“ ist das Schlagwort der Mohammedaner und der linken Israel-Hasser, die jetzt wieder Oberwasser verspüren und aus ihren Löchern kriechen.

Genauso schlimm wie die Israel-Feinde sind diejenigen, die sich angeblich als neutral bezeichnen und beiden Seiten die Schuld zu geben, den Palästinensern und der Israelis. Alles nach dem Motto: „Das ist nicht unser Krieg!“. Darin zeigt sich der versteckte Antisemitismus. Was, bitte schön, haben Davidstern-Markierungen an Berliner Wohnungswänden mit dem Terrorismus der Hamas zu tun? Da kann man nicht neutral oder gleichgültig sein. Terror kann man nur ablehnen und bekämpfen oder eben befürworten, wie es manche islamischen Verbände mit netten Worten umschreiben oder manche linke Politiker sich „klammheimlich“ wünschen. Stichwort: Täter/Opfer-Umkehr. Beispiele dafür aufzuzählen ist müßig und es kommen jeden Tag neue hinzu.

Wenn Israel die Terroristen im Gazastreifen und wo immer sie sich verstecken, mit militärischen Mitteln bekämpfen wird, dann kommen wieder die Aufschreie aus der linken Ecke, Israel soll sich mäßigen und die „Zivilisten“ schützen. Das ist so vorhersehbar wie unabdinglich. Der Nahostkonflikt wird nicht in deutschen Innenstädten, in den Seminarräumen der Universitäten oder im Friedrich-Ebert-Haus gelöst. Nur die Einsicht der Araber, dass sie ihre Kinder mehr lieben als dass sie die Juden hassen (frei nach Golda Meir), kann zu einer dauerhaften Lösung führen.

Dass es auch anders geht, beweist die ungarische Regierung. Obwohl es auch in Ungarn ein paar Antisemiten gibt, stellen sie keine Gefahr für die jüdische Bevölkerung dar. Die Synagogen brauchen keinen Polizeischutz, obwohl in Ungarn eine der größten jüdischen Gemeinden lebt und gedeiht. Ungarn importiert keine islamischen Judenhasser und bekämpft die illegale Einwanderung. Ungarn lässt sie nicht ins Land. Vorbildlich.

Deutschland ist das Gegenbeispiel. An jeder Worthülse aus dem „Nie wieder“-Katalog klebt Blut von Terroropfern islamischer Terroristen. Möge nie wieder jemand diesen Satz wiederholen, dass die Deutschen aus der Geschichte gelernt hätten, während sie gleichzeitig täglich hunderte Judenhasser vorsätzlich ins Land holen. Dieses Verhalten nennt man Heuchelei. Was wir dagegen brauchen ist Solidarität mit Israel, der einzigen Demokratie im Nahen Osten.

