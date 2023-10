Von MANFRED ROUHS | Der israelische Sicherheitsexperte Avi Issacharoff hat den Angriff der Hamas auf sein Land am 7. Oktober als „Israels 11. September“ bezeichnet. Viele Publizisten griffen diese Formulierung auf. Die offenbar akribisch und über lange Zeit vorbereitete Ermordung von mehr als tausend Zivilisten sowie die Verschleppung Hunderter weiterer Menschen stellt für Israel zweifellos einen Einschnitt dar, der in mancher Hinsicht mit den Auswirkungen des 11. September auf die USA vergleichbar sein mag.

Und doch gibt es einen wesentlichen Unterscheid: Die Anschläge vom 11. September wurden von einer Handvoll selbstmörderischer Terroristen ausgeführt, die den Weg ins Paradies dadurch suchten, dass sie den Tod zu den „Ungläubigen“ trugen. Israel dagegen wurde vom ersten Tag an von einem arabischen Volksheer angegriffen, das Tausende Kämpfer ins feindliche Gebiet schickte, die den Tod geben, ihn aber nicht freiwillig nehmen wollten und wollen.

Diese Dschihadisten haben Verwandte sowie Freunde und Bekannte, von denen mittlerweile, nach Jahrzehnten der Massenmigration, ein Teil in Europa lebt. Das Umfeld der Mörder ist in nahezu jeder europäischen Großstadt ein Bestandteil unserer Nachbarschaft – gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit, aber mit dem ausdrücklichen Segen einer politischen Klasse, die sich ihr multi-kulturelles Wolkenkuckucksheim nicht durch eine zunehmend böse werdende Alltags-Realität madig machen lassen will. Sie wird sich der Wirklichkeit verweigern bis zum Schluss und das öffentliche skandieren antisemitischer Parolen in den arabisch geprägten Stadtteilen auch künftig als Meinungsäußerung einer kleinen Minderheit abtun, die sie von der „breiten Mehrheit der friedlichen Muslime“ zu trennen versuchen wird.

Ihr Problem dabei ist: Im Krieg werden immer mehr Menschen unfriedlich. Israel muss und wird gegen die Hamas zurückschlagen. Danach machen Aufnahmen von arabischen Kindern in den sozialen Netzwerken – auch in Deutschland – die Runde, die Todesopfer israelischer Luftangriffe zeigen werden. Das wird die Stimmung unter den Muslimen weltweit anheizen.

Dieser Effekt steht jetzt gerade nicht in einer späten, sondern in einer frühen Phase. Manche 15-, 16- und 17-jährigen Muslime in Deutschland haben zuvor noch nie einen Krieg mit zahlreichen jüdischen Todesopfern erlebt, an deren Schicksal sie ihre finsteren Seelen erwärmen können. Mit dieser Generation werden wir so lange ein Problem machen, bis wir – hoffentlich bald – zu wirksamen politischen Veränderungen kommen und den multi-kulturellen Zirkus für geschlossen erklären.

Im modernen, globalen Krieg sind offene Grenzen Selbstmord. Wehe dem, der das nicht einsehen will!

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

