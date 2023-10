Am Samstag fand im Stadtkern von Ramstein eine Protestkundgebung unter dem Motto „Airbase Ramstein schließen – Ami go home!“ statt. Die Demonstration richtete sich gegen die US-amerikanischen Besatzungstruppen in Deutschland und forderte diese zum freiwilligen Abzug aus Deutschland auf, wie es die Russen im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands getan haben.

Der vom Volk direkt-gewählte und damit parteiunabhängige Bundestagsabgeordnete Robert Farle ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, zu dieser für die Souveränität Deutschlands entscheidenden Frage Stellung zu nehmen.

Zur Ehrlichkeit gehört jedoch dazu zu sagen, dass dem russischen Abzug der Staatsbankrott der Sowjetunion vorausgegangen war und die Westdeutschen den Abzug der russischen Besatzungstruppen voll finanzieren mussten. Die Sowjets waren dermaßen pleite, dass sie den russischen Soldaten in Ostdeutschland noch nicht einmal das Zugticket in die Heimat zahlen konnten.

Nichtsdestotrotz ändert dies nichts an der Tatsache, dass die Russen gewaltlos aus Deutschland abgerückt sind. Sie vertrauten auf das Versprechen der Amerikaner, dass diese die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnen werden. Sie wurden dreist belogen.

Von Putin kann man halten, was man will. Vielleicht gilt hier der Ausspruch: Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Aber Tatsache bleibt, dass Putin die Ausplünderung Russlands zugunsten westlicher Konzerne während der Jelzin-Ära beendet hat und den USA das Stoppschild in Sachen NATO-Expansion nach Osten gezeigt hat.

Deutschland und Japan haben bis heute keine Friedensverträge mit den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Deutschland und Japan werden in der UNO-Charta immer noch als Feindesstaaten deklariert.

Warum kommen die Angebote für einen Friedensvertrag eigentlich stets von russischer Seite – einem Land, mit dem wir angeblich im Krieg stehen – und nicht von unseren vermeintlichen Verbündeten und ziemlich besten Freunden? Jenen Verbündeten aus Übersee, die unsere Bürger, Politiker und Wirtschaft ausspionieren, die uns die Unterhaltskosten für ihre Besatzungstruppen abpressen und unsere Energieversorgung sabotieren?

