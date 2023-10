Von CONNY AXEL MEIER | Es ist jedesmal das Gleiche: Wo immer in der westlichen Welt demokratische Wahlen stattfinden, kommen die Propagandisten um die Ecke und die sogenannten Demoskopen aus der Versenkung und prophezeien ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ und einen „engen“ Ausgang mit leichten Vorteilen der Globalisten, der Transatlantiker und der Klimabewegten. So war es in Ungarn letztes Jahr. So war es in Italien, in Schweden und jetzt auch in der Slowakei.

Nach mehreren Skandalen regierte zuletzt eine sogenannte „Experten-Regierung“, was nichts anderes bedeutet, dass das Land unter Kuratel der Brüsseler Eurokraten gestellt wurde. Die vorschnelle Einführung des Euro, der zu Verwerfungen für die Bürger führte und der bedingungslose Beitritt zur Anti-Russland-Koalition mitsamt Sanktionen und Waffenlieferungen an die Ukraine zeugten von einer vollkommenen Unterwerfung unter die EU-Diktatur. Das hat nun ein Ende.

Trotz Dauerberieselung mit EU-Propaganda darch die öffentlichen Medien und Warnungen vor der Wahl der „Populisten“ durch niederländische und tschechische Regierungsvertreter, was andernorts als Wahleinmischung verstanden würde, gewann die Partei „Smer-SSD“ von Robert Fico mit 23 Prozent die Parlamentswahl deutlich vor den Brüssel-Marionetten von der „Progressiven Slowakei“ mit 17 Prozent und Fico wird wohl erneut Ministerpräsident.

Die Meinungsforscher sind entsetzt und pöbeln in der gewohnten Weise gegen die Linkspopulisten Ficos. Ja, richtig gelesen: Linkspopulisten. Aus historischen Gründen gelten die slowakischen Populisten als links. Das Links-Rechts-Schema ist brüchig. Erklärbar ist das nur durch die ursprünglich sozialdemokratische Herkunft der Partei. Ähnlich wie in Dänemark haben auch die dortigen Sozialdemokraten eine Häutung, eine Rundumerneuerung erfahren. Jetzt werden sie von der beleidigten Mainstream-Presse als Putin-Freunde (FAZ) und als Orban-Freunde (WELT) bezeichnet. Ersteres ist glatt gelogen.

Dass Robert Fico mit Viktor Orbán befreundet ist, ist kein Geheimnis. Ungarn wird künftig neben Polen und Italien einen weiteren Partner haben, um der Übergriffigkeit der EU-Kommission Einhalt zu gebieten. An potentiellen Koalitionspartnern hat Fico freie Auswahl. Brandmauern kennt man in der Slowakei nicht. Peter Pellegrini mit seiner Partei „Stimme – Soziale Demokratie“ (Hlas, 15 Prozent) steht ebenso zur Verfügung wie die rechtsliberale SaS von Richard Sulík und die rechtsextreme SNS, mit der Fico früher schon einmal zusammen regiert hat, sofern sie die Fünf-Prozent-Hürde knacken, wonach es aussieht.

Nun ist die Slowakei ein vergleichsweise kleines Land, aber die Wahlen im Norden der Slowakei, in Polen, werfen ihre Schatten voraus. Dort steht die beim Volk beliebte aber bei den EU-Bonzen verhasste PiS mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zur Wiederwahl. Es ist kaum zu erwarten, dass danach in Brüssel die Champagner-Korken knallen. Ein sicheres Zeichen dafür ist, wenn die einschlägigen Experten ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraussagen.

