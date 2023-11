Bad Ischl, östlich von Salzburg gelegen, ist ein österreichischer Kurort, in dem man sich auch kulinarisch erholen kann. Für das leibliche Wohl sorgt dort unter anderem die „k.u.k. Hofbeisl Gastwirtschaft“, die gerne mit flotten Sprüchen vorm Eingang auf sich aufmerksam macht. Beispiel:

„Oma meint: Eine Frau sollte immer so teuer sein, dass ein Mann sich keine 2. leisten kann! Na denn – Lieber geh‘ ins Beisl !!! 10 Biere nur € 50…!“

Wer die Mannschaft und den Betrieb des Restaurants sieht – Motto „Willkommen am G.Punkt der Stadt“ – erkennt sofort, dass es hier nicht gerade bierernst zugeht. Ein weiterer flapsiger Spruch vor dem Eingang muss in diesem Kontext gesehen werden. Er lautet:

„Menschen, die Schweinefleisch essen, neigen statistisch gesehen weniger häufig dazu, sich und andere in die Luft zu sprengen.“

Doch das war deutlich zu viel des Guten! Die feine Ironie löste eine Welle der Empörung aus, die recht schnell dazu führte, dass sich der Wirt entschuldigen musste. MSN-News berichtet:

Im idyllischen Bad Ischl hat ein Schild am Eingang eines Traditionsgasthauses für viel Aufregung gesorgt. Der Wirt des k. u. k. Hofbeisl zu Ischl hatte auf dem Schild einen Spruch platziert, der klar gegen die muslimische Gemeinschaft zielte. […] Die Fotografie des Schilds wurde rasch in den sozialen Medien geteilt und löste eine Welle der Empörung aus. Einige Nutzer zeigten sich „zutiefst enttäuscht und angegriffen“, wie eine langjährige Besucherin des Lokals mitteilte. Die öffentliche Aufregung wuchs so stark an, dass nun sogar Demonstrationen von Schulklassen vor dem Gasthaus geplant sind.

„Klar gegen die muslimische Gemeinschaft gerichtet“? Warum eigentlich? Der Name wird gar nicht genannt. Neben Muslimen verzichten auch Juden auf den Verzehr von Schweinefleisch. Rhetorische Frage: Warum empörte sich niemand von den Juden oder für die Juden über diesen Spruch?

Vielleicht deswegen: Weil sich nur eine bestimmte Glaubensgemeinschaft damit hervortut, Sprengstoffattentate gegen Juden, Christen und auch gegen andere Glaubensrichtungen im Islam zu verüben. Es ist die zweite, die eben auf Schweinefleisch verzichtet. Da fühlte sich offensichtlich wer ertappt.

Wer es nicht glaubt, soll das Gegenteil beweisen. Wir haben genügend Politikwissenschaftler und Statistiker. Sie sollen die Sprengstoffanschläge der letzten Jahre auflisten und dazu notieren, wer sich für Jesus Christus und wer sich für Allah in die Luft sprengte. Häufig schreien die Irren das ja noch kurz vor der Explosion laut heraus.

Eines noch: Es stellt sich die Frage, wie ganze „Schulklassen“ dort in Ischl zum Demonstrieren kommen sollen. Leiten die Lehrer sie an? Haben sie sich selbst dazu entschlossen?

Wie immer dürfen die Beleidigten (Moslems und Schulklassen und Lehrer) sich auf PI-NEWS dazu äußern. Wir wären gespannt, ob jemand Argumente oder gar statistische Zahlen vorweisen kann.

