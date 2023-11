Von WOLFGANG HÜBNER | Die Entscheidung der hessischen CDU, Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufzunehmen, ist ein deutliches Signal in Richtung Berlin. Denn der faktische Rauswurf der Grünen, mit denen die CDU in Wiesbaden ein ganzes Jahrzehnt verbandelt war, soll der SPD auch im Bund Laune auf die Beendigung der Ampel und einen Juniorpartner Union samt Vizekanzler Friedrich Merz statt Robert Habeck machen. Die heutige Entscheidung von Ministerpräsident Boris Rhein kommt nicht mehr überraschend, denn schon zu lange hatten die Grünen auf einen Hinweis für die Fortdauer der Koalition warten müssen.

Die hessische CDU hätte zwar auch die Möglichkeit gehabt, mit der bei der Landtagswahl sehr erfolgreichen AfD eine Regierung mit parlamentarischer Mehrheit zu bilden. Doch dazu ist die CDU im Bund keineswegs (schon) bereit, dazu ist auch die Autorität von Rhein längst noch nicht groß genug. Für die Grünen ist es der Abstieg in die Opposition, wo sie nach der an Abgeordnetenzahl stärkeren AfD-Fraktion nur noch die dritte Geige spielen werden. Das muss niemand außer den Betroffenen bedauern.

In der hessischen SPD wird die CDU einen sehr demütigen Partner finden, der in seiner einstigen Hochburg das schlechteste Ergebnis nach dem Krieg verzeichnen musste. Die SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser wird aller Wahrscheinlichkeit nach Ministerin in der Ampel bleiben, was für viele Hessen eher eine gute, für den Bund aber eine schlechte Nachricht ist.

Bundeskanzler Scholz hat nun Gelegenheit, die Grünen fester in den Griff zu bekommen. Denn auch im Bund haben diese nach dem Koalitionswechsel in Hessen jetzt einen schwächeren Stand. Für die FDP wäre das Scheitern der Ampel und eine neue Berliner Regierung aus CDU/CSU zwar mit dem Verlust an Regierungsmacht, aber möglicherweise mit der Rettung der Partei vor dem Sturz unter die Fünfprozenthürde verbunden. Das Parteienkartell kann die Karten neu mischen, für die Deutschen wird das allerdings ohne Gewinn bleiben.

