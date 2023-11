Laut einem neuen Bericht der EU-Kommission erhielt die Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan seit 2016 genau 9,88 Milliarden Euro dafür, dass sie illegal einreisende Migranten nach Griechenland zurücknimmt. Doch sie tut es de facto nicht. In den knapp sieben Jahren hat die Türkei nur 2140 „Flüchtlinge“ wieder ins Land gelassen, die illegal auf die griechischen Inseln und damit in die EU gelangt sind. Die meisten von ihnen kommen anschließend nach Deutschland.

Das „lustigste“ daran ist, dass seit 2017 über 101.000 Türken in Deutschland Asyl beantragt haben:

2023 -> 35.283

2022 -> 23.938

2021 -> 7067

2020 -> 5778

2019 -> 10.784

2018 -> 10.160

2017 -> 8027

Erdogan ist also nicht einmal bereit, seine eigenen Landsleute zurückzunehmen. Trotzdem wurde beim aktuellen Treffen von Bundeskanzler Scholz mit ihm darüber diskutiert, das Abkommen zu verlängern. Als Gegenzug soll es Erleichterungen bei der Einreise von Türken nach Deutschland geben.

Sobald eine visafreie Einreise für Türken nach Deutschland möglich ist, werden sich Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen auf den Weg machen, um sich als Asylanten hier anzusiedeln. In diesem Jahr sollen bereits ungefähr 60.000 Türken nach Serbien geflogen sein, wohin sie visumfrei einreisen dürfen, wie die „Welt am Sonntag“ aus Kreisen einer internen Migrationslagebesprechung verschiedener Bundesministerien erfuhr. Von dort ziehen demnach viele nach Deutschland und andere beliebte Asylzuwanderungsländer weiter. Bürger der Türkei haben zwar eine geringe Anerkennungschance von nur etwa 15 Prozent – die Abgelehnten werden aber meist, warum auch immer, nicht abgeschoben. Gemäß einer Umfrage aus dem Jahr 2022 wollen fast fast Dreiviertel der jungen Türken raus aus der Türkei.

Die Massenflucht von Türken nach Deutschland erinnert fatal an das sogenannte „Gastarbeiterabkommen“. 1961 (also Jahre nach Ende des Wirtschaftswunders) wurde Deutschland seitens der Türkei bzw. USA gezwungen, arbeits- und perspektivlose Türken als sogenannte Gastarbeiter aufzunehmen. Schon damals wollten Million von Türken raus aus ihrer Heimat und sich in Deutschland niederlassen. Es haben sich rund vier mal so viele Türken für einen Platz als Gastarbeiter beworben als dann schließlich aufgenommen werden konnten (mehr dazu hier).

