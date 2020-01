Von MARIO BERTHOLD | Sex vor, Sex ohne Ehe und ebenso Sex nach einer Verlobung ist gemäß der Scharia nicht erlaubt und wird als Unzucht angesehen. Dieses überholte Keuschheitsgebot ist der Hauptgrund für sexuelle Übergriffe auf Frauen in den meisten muslimischen Gesellschaften.

Als Angela Merkel 2015 die Balkanroute nach Europa öffnete, brachten vorfrustrierte Paschas aus dem islamischen Kulturkreis diese unzivilisierten Gepflogenheiten – um es höflich auszudrücken – nicht nur nach Deutschland. Wir sprechen hier von Gepflogenheiten, die nicht nur auf dummen, sondern auch auf verkrusteten, antihumanen und bis dato nie reformierten religiösen Vorschriften beruhen.

Viele unverheiratete Männer haben aufgrund dieser tabuisierten Sexualität einen großen hormonellen Druck und die meisten dieser jungen Männer hätten gerne eine erotische Beziehung, wissen aber nicht, wie sie eine Freundin finden können. Weder dürfen sie in ihren muslimischen Heimaten ein fremdes Mädchen auf der Straße ansprechen noch haben sie freundschaftliche Kontakte, über die sie Mädchen kennen lernen können (von bi- oder gar homosexuellen Beziehungen wollen wir hier gar nicht erst sprechen). Schon in der Schule bringt man ihnen bei, dass Jungen und Mädchen nicht miteinander reden sollen. Auch sonst sehen junge Männer vielerorts nur vor ihren Augen verborgene Gestalten, unter deren Verhüllungen sie nur eine holde Weiblichkeit vermuten dürfen.

Da Sexualkundeunterricht in islamischen Schulen verpönt ist, Eltern vor der Aufklärung ihrer Kinder zurückscheuen, und Erotik und Sexualität in Fernseh- und Kinofilmen meist der Zensur zum Opfer fallen, sind pornografische Videoclips oft die einzige Sexualaufklärung. Diese aber wiederum vermitteln ein verzerrtes oder gar falsches Bild einer ethisch-sexuellen Wirklichkeit.

Die meisten von Testosteron geplagten jungen Männer müssen folglich nach Auswegen suchen, schauen daher Pornos und masturbieren, solange sie keine Sexualpartnerin haben. Masturbation wird aber gemäß der Scharia – wie sollte es auch anders sein – als Sünde angesehen, was wiederum zu Schuldgefühlen führt. All diese die Sexualität verteufelnden Umstände führen zu großen aufgestauten Frustrationen mit all ihren gefährlichen Folgen, wie z. B. die Gruppenvergewaltigung in Freiburg am 13.10.2018 (PI-NEWS berichtete), um nur einen der vielen schwerwiegenden Vorfälle zu nennen. Und Deutschland steht hier in Europa nicht alleine, das muss man auch einmal betonen!

Da diese jungen Männer in ihren islamischen Heimatwelten keinen Sex haben dürfen, denken sie logischerweise ständig an nichts anderes. Von ihrer sexophoben Religion indoktriniert werden sie zu neurotischen oder gar psychopathischen Zeitbomben herangezüchtet. Sie denken ständig daran, wie sie mit Frauen, die ihnen begegnen, Sex haben können und fangen an, diese wie Sex-Objekte zu behandeln.

Nun kommen diese sexuell frustrierten Männer zu uns „Ungläubigen“ in den ach so gehassten Westen und sehen sich mit einer vollkommen anderen, und zwar freiheitlichen und humanistischen Lebenswelt, konfrontiert. Ihre hohen Erwartungen werden hier auch nicht erfüllt, was ihre Frustration noch steigert. Dieser Frust sucht sich dann sein kompensatorisches Ventil, indem dann unschuldige Personen mit einem Messer, quasi stellvertretend als Penisersatz, penetriert werden. Sie haben damit kein Problem, denn diese sind doch nur Ungläubige, also minderwertige Menschen, so wie sie es schon seit ihrer Kindheit von allerlei Seiten beigebracht bekamen.

Ich frage mich, wer von den einstigen Willkommensromantikern und -klatschern würde für all die angerichteten körperlichen und psychischen Schäden die Verantwortung und Haftung übernehmen wollen.

Um dieses Sexualproblem eindringlich darzustellen, möchte ich mich auf den Dokumentarfilm „Whore´s Glory“ von Michael Glawogger aus dem Jahr 2011 beziehen. Diese Dokumentation zeigt u. a. den Arbeitstag von Prostituierten in einer versifften Bordellanlage in der Kleinstadt Faridpur in Bangladesh, genannt „Stadt der Freude“. Die Mehrheit in diesem Land, etwa 90 Prozent, bekennt sich zum Islam und Bangladesch ist eines der wenigen muslimischen Länder, das die Prostitution duldet.

In dieser Dokumentation kam ein Freier zu Wort, dessen Aussage ich Ihnen nicht vorenthalten kann. So sagte er, dass er jeden Tag mindestens ein, zwei Mal hingeht und an nichts anderes denkt:

„Wenn es dieses Hurenviertel hier in Faridpur nicht gäbe, könnten normale Frauen nicht auf die Straße gehen. Die Männer würden die Frauen aus Geilheit zerfetzen. Ohne das Hurenviertel würden es die Männer mit Kühen und Ziegen treiben.“ [Aus dem Filmtraskript übernommen.]

Das ist echt harter Tobak! Hier sprach ein Mann aus der Mitte seiner eigenen patriarchalischen Gesellschaft und ich habe keinen einzigen Grund, diesen Worten nicht zu glauben.

Allerdings ist nicht klar, ob dieser Freier ein Moslem war oder nicht. Es ist aber doch aufgrund der Bevölkerungsverteilung legitim, dafür eine 90%ige Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Fairerweise muss man auch darauf hinweisen, dass diese hausgemachten Gefahren rund um das entartete Sexualverhalten nicht nur in islamischen Ländern zu finden sind. Wir brauchen nur in das Vergewaltigungsland Indien schauen, ein Land, das mit seinem rückständigen Kastensystem mehrheitlich zu über 80% aus Hinduisten besteht.

„Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, werd´ ich nun nicht los.“ Nein, das ist nicht Angela Merkel…es ist nur Goethes Zauberlehrling!