Zum dritten Mal hat US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Mittwoch die traditionelle Rede zur Lage der Nation (State of the Union) gehalten. Etwa eine Stunde äußerte sich Trump zu aktuellen Themen und gab einen Ausblick auf seine Politik für die kommenden Monate. „Der Zustand unserer Nation ist stärker als jemals zuvor“, sagte er. Und weiter: „Amerikas Feinde sind auf der Flucht, Amerikas Reichtum steigt, Amerikas Zukunft scheint hell.“ Für einen Eklat sorgte am Ende seiner Rede die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, Lieblingsfeindin von US-Präsident Trump: Sie zerriss die Manuskriptseiten und erklärte, es sei das „Höflichste“ gewesen, was sie hätte tun können.