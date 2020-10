Der Bundestag hat am Freitag den Antrag der AfD zu einem Corona-Untersuchungsausschuss in namentlicher Abstimmung mit den Stimmen aller Parteien außer der AfD abgelehnt.

Nach der Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag zum erneuten Corona-Lockdown hatte es am Donnerstag heftigen Widersprich nicht nur aus den Reihen der AfD, sondern auch der FDP gegeben. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hatte im Vorfeld den „nahezu kompletten Lockdown“ als „unverhältnismäßig“ kritisiert. Dennoch stimmte die FDP am Freitag geschlossen mit der Bundesregierung.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland warf Merkel in seiner Rede am Donnerstag vor, „eine Coronadiktatur auf Widerruf“ am Parlament vorbei einzurichten, die sich „nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ verträgt. „Wir verlangen daher, dass das Parlament wieder vollständig in seine Rechte eingesetzt wird. Hier in diesem Hause soll über Maßnahmen gegen die Pandemie entschieden werden und nirgendwo sonst.“

Unsere Welt verändere sich „auf erschreckende Weise in Richtung Unfreiheit“, so Gauland. „Eine neue Wertehierarchie entsteht: weg von der individuellen Entscheidung und hin zu kollektiver Organisation. Meine Damen und Herren, wir haben in diesem Land die Freiheit zu mühselig errungen, als dass wir sie an der Garderobe eines Notstandskabinetts abgeben.“

Wie RND berichtete, gab der Verfassungsrechtler Volker Boehme-Nessler Gauland recht. Es sei „verfassungsrechtlich und demokratisch ein Unding“, dass der Bundestag an den aktuellen Beschlüssen überhaupt nicht beteiligt worden sei, so Boehme-Nessler am Donnerstag im WDR-Radio.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Lindner schlug in die gleiche Kerbe und kritisierte die Umgehung des Parlaments: „Diese Entscheidungen betreffen Millionen Menschen; sie haben Auswirkungen auf das soziale Miteinander und die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Sie wurden ohne Öffentlichkeit und nur von Regierungsspitzen getroffen, aber sie binden 16 bzw. 17 Koalitionsregierungen und Legislativen. Der Deutsche Bundestag kann diesen Beschluss nur noch nachträglich zur Kenntnis nehmen. Solche Entscheidungsprozesse gefährden nicht nur die Akzeptanz der Coronamaßnahmen, sie enthalten auch erhebliche rechtliche Risiken und drohen unsere parlamentarische Demokratie zu deformieren.“

„Frau Merkel, Sie haben gesagt, Debatte stärke die Demokratie. Das ist richtig. Dafür muss die Debatte aber vor der Entscheidung stattfinden, und der Ort der Entscheidung muss das Parlament sein“, so Lindner. Lindners Worte spiegelten sich jedoch – wie so oft – nicht im Abstimmungsverhalten der FDP wieder, die am Freitag mit den Regierungsparteien gegen die Anträge der AfD stimmte.

Der Vorsitzende des Tourismusausschusses des Deutschen Bundestages, Sebastian Münzenmaier (AfD) zitierte den israelischen Professor Yuval Noah Harari: „Es könnte sein, dass man sich in 50 Jahren weniger an das Virus erinnert, als an den Moment, als die Überwachung aller durch die Regierung begann.“

Münzenmaier stellte in seiner viel beachteten Rede (bereits über 255.000 Aufrufe bei Youtube) in Frage, ob die Corona-Maßnahmen „geeignet“, „angemessen“ und „erforderlich“ seien. „Laut den Zahlen Ihres Robert-Koch-Institutes lässt sich kein erhöhter Anteil am Infektionsgeschehen in den Bereichen Freizeit, Speisestätten oder Übernachtungen feststellen. Trotzdem geraten genau diese Bereiche in das Fadenkreuz Ihres Wellenbrecherwahns, Frau Merkel. Sie, Frau Bundeskanzlerin – ich freue mich, dass Sie uns als größter Oppositionsfraktion zuhören -, sprechen ja immer davon, dass Einschränkungen gut erklärt werden müssen. Dann erklären Sie doch dem Gastronomen, der nach dem letzten sinnlosen Lockdown im März seine letzten Reserven im Vertrauen auf diese Regierung in Heizpilze, Umbaumaßnahmen oder sogar neue Lüftungen investiert hat, dass am Ende alles umsonst war.“

„Ihre Maßnahmen basieren fast ausnahmslos auf Annahmen und Ängsten“, so Münzenmaier. „Man sagt immer, Panik sei kein guter Ratgeber. Es ist aber anscheinend der einzige Ratgeber, den dieser Bundesregierung noch hat.“

Die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch kritisierte ebenfalls die „tiefe Krise“ von Demokratie und Parlamentarismus in Deutschland. „Und diese Krise hat einen Namen: Angela Merkel.“

In der Eurokrise habe Merkel den deutschen Bürgern Billionenlasten aufgeladen, unter Bruch der europäischen Verträge. In der Asyl- und Migrationskrise habe Merkel Millionen Illegale ins Land gelassen – unter Bruch des Grundgesetzes und ohne das Parlament. Und seit Corona regiere sie Deutschland „praktisch mit einem Notstandsregiment zusammen mit den Ministerpräsidenten.“

„Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir erfahren das alles aus den Nachrichten. Das ist nicht die Missachtung des Parlaments. Das ist die Verachtung des Parlaments“, so von Storch. „Man kann doch das Schicksal von Millionen Beschäftigten, Hunderttausenden von Unternehmern und Unternehmen, die Einhaltung der Grundrechte, die Stabilität der deutschen Volkswirtschaft nicht dem zufälligen Diskussionsverlauf einer Videokonferenz überlassen – oder den Eitelkeiten der Herren Söder, Laschet und Ramelow! Darüber muss der Bundestag entscheiden.“

Die Maßnahmen der Bundesregierung seien gerade dann absurd, wenn es diese epidemische Gefahr, von der die Bundesregierung ausgeht, tatsächlich gäbe, so von Stroch. „Wenn irgendjemand die Abstandregeln, den Mundschutz, die Desinfektion, die Nachverfolgung via Kontaktdaten genau umgesetzt hat, dann war das die Gastronomie. Und was tun Sie? Sie schließen die Gastronomie! 1,8 Millionen Beschäftigte. 65 Milliarden Umsatz! Dicht! Und das, obwohl sogar das heilige RKI – so lesen wir – ausdrücklich sagt, die sind keine Infektionsherde. Die Kantinen bleiben offen, aber Sie schließen die Restaurants, ist das Ihr Ernst?“

Zu den 4,8 Millionen Beschäftigten in Tourismus und Gastronomie sagte von Storch: „Erinnern Sie sich im nächsten September daran, welche Parteien Ihnen das angetan haben. Wenn Sie diesen Spuk beenden wollen, dann unterstützen Sie die AfD. Dass ist die einzige Sprache, die die Regierung versteht.“