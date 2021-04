Am 10. und 11. April findet in der Messe Dresden in Halle 1 der 12. Bundesparteitag der AfD statt, der als Delegiertenparteitag durchgeführt wird und insbesondere den Beschluss des Bundestagswahlprogramms 2021 der Alternative für Deutschland zum Schwerpunkt hat. Außer dem Beschluss, den Austritt aus der EU in ihr Wahlprogramm aufzunehmen, und der Corona-Resolution, die den Lockdown sowie Test- und Maskenpflicht rundweg ablehnt, wurden am Samstag zahlreiche brisante Entscheidungen vertagt. Der Parteitag wird von AfD-TV am Sonntag JETZT LIVE übertragen. Auch der öffentlich-rechtliche Sender Phoenix berichtet LIVE mit Framings des „Experten“ Wolfgang Schroeder (SPD-Grundwertekommission).