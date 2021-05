Von WOLFGANG HÜBNER | Profit wollen, Profit machen – das ist das Grundprinzip kapitalistischen Wirtschaftens. Mit diesem sind gewaltige Entwicklungen auf der Welt ermöglicht worden. Aber sonderlich menschenfreundlich ist das Profitsystem deshalb nicht, darum wird es durch allerlei staatliche und gesellschaftliche Maßnahmen gezähmt – mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Das ist im Pharma- und Gesundheitsbereich nicht anders, auch in der Viruskrise nicht. Wenn das Mainzer Unternehmen BioNTech mit seinem Impfstoff gegen Covid-19 im ersten Quartal 2021 seinen Umsatz um mehr als das 70-fache (!) steigert und einen Nettogewinn von 1,13 Milliarden Euro erzielt, dann hat sich die Last der Krise für viele Millionen Menschen zumindest für die Besitzer und Aktionäre von BioNTech bestens ausgezahlt.

Doch damit nicht genug: BioNTech kann sich über eine Großbestellung der EU von bis zu 1,8 Milliarden weiteren Impfdosen freuen, mit denen vor allem bis zu 80 Millionen Kinder und Jugendliche in der EU geimpft werden sollen. Umsatz und Profit werden folglich in den nächsten Jahren in geradezu astronomischen Dimensionen zulegen. Da ist es kein Wunder, dass die überraschende Initiative des US-Präsidenten Biden, den Patentschutz für Impfstoffe auszusetzen, gerade in Deutschland auf entschlossene Ablehnung gestoßen ist. Es war sogar Bundeskanzlerin Merkel höchstpersönlich, die prompt Bidens Vorschlag zurückwies. Dabei gilt der neue Mann im Weißen Haus doch hierzulande als Wunschnachfolger des verhassten Donald Trump, multimedial üppig gefeiert als „neuer Roosevelt“.

Einmal mehr bewahrheitet sich: Wenn es ums Geschäft, in diesem Fall das ganz große Impfgeschäft geht, wird mit harten Bandagen selbst unter Verbündeten gekämpft. Und Merkel zeigt erneut ihre unbedingte Loyalität gegenüber den Interessen des exportorientierten Großkapitals. Zwar erscheint der Vorstoß Bidens bei näherer Betrachtung als patentrechtlich fragwürdig und auch im krassen Widerspruch zur amerikanischen Exportverhinderung von Vakzinen und Vorprodukten. Prinzipiell aber ist nichts dagegen zu sagen, bei einer offiziell als so lebensbedrohlich bezeichneten weltweiten Seuche außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen, die das Profitprinzip in einer bestimmten Situation außer Kraft setzen.

Für politische Figuren wie Merkel ist es jedoch viel naheliegender, Millionen mit der „Bundesnotbremse“ weiter zu drangsalieren, als mit den Großkapital- und Staatsinteressen auf Kollisionskurs zu gehen. Denn wenn BioNTech solche Umsätze und Gewinne macht, dann werden auch hohe Steuereinnahmen von diesem Unternehmen möglich. Und die benötigt der deutsche Staat dringend, nachdem er bislang mehr als 100 Milliarden allein dafür ausgegeben hat, den langen „Lockdown“ wirtschaftlich so zu lindern, dass kein politischer Massenwiderstand entsteht. Diese Steuereinnahmen dürften eine gute Motivation sein, das Impfen und Nachimpfen in den kommenden Jahren sehr intensiv fortzusetzen. Neue Viren werden sich gewiss noch finden lassen.

