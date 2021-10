Von MANFRED ROUHS | Der Rassismus lauert in Deutschland, wie es scheint, immer und überall. Sogar bei den Wichtelkindern in der Essener Nordstadt, einem Verein, der Spielsachen und Bekleidung auch für Kinder aus sozial schwachen Familien zugänglich machen will. Dessen Vorsitzende Sabrina De Lucia soll sich in einem privaten Chat „rassistisch und vulgär über Frauen mit Migrationshintergrund“ geäußert haben. Das berichtet die „WAZ“. Deshalb ist ihr Mietvertrag gekündigt worden.

De Lucia weist die Vorwürfe zurück – aber was hilft das schon? Ein Rassismus-Vorwurf im Deutschland des frühen 21. Jahrhunderts ähnelt ein wenig dem Vorwurf der Hexerei 500 Jahre zuvor: Erzählen kann man da viel, aber die Inquisitoren hören ungern zu.

Der Vermieter, ein großer Essener Immobilienkonzern, möchte mit Hexen nichts zu haben. „Als Wohnungsunternehmen, das besonders viel Wert auf funktionierende Nachbarschaften legt, können wir so einen Aussetzer nicht tolerieren“, zitiert die „WAZ“ dessen Sprecher Dieter Remy.

Den umstrittenen Äußerungen liegen offenbar nicht allzu niveauvolle Verteilkämpfe um günstige Sachen für Kinder zugrunde. Mancher mag da der Auffassung sein, dass es ohnehin rassistisch und menschenverachtend sei, wenn davon die Eltern einheimischer Kinder überhaupt irgendetwas abhaben wollen.

Der Fall der Wichtelkinder lehrt: Keine Mücke ist so klein, dass sie nicht zu einem rassistischen Elefanten aufgeblasen werden könnte.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.