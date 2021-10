Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Es war schon abzusehen, dass in Würzburg alles versucht wird, um das islamistische Terror-Motiv des somalischen Moslems Abdirahman Jibril A. in Richtung psychiatrische Krankheit zu drehen. Obwohl er unter Allahu-Akbar-Rufen drei Frauen tötete, fünf weitere Menschen schwer und vier leicht verletzte, obwohl er anschließend erklärte, dass er damit seinen Beitrag zum Dschihad geleistet habe, obwohl er am Tattag seiner Mutter eine WhatsApp-Nachricht schickte, dass er ins Paradies komme, obwohl er im Krankenhaus zu „Allah“ gebetet hat, obwohl in seiner Unterkunft radikal-islamisches Material gefunden wurde, worauf sogar Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte, dass sehr viel für eine „islamistisch motivierte Tat“ spräche, trotz all dieser Tatsachen lief einen Tag nach dem Anschlag vom 25. Juni die Vertuschungsmaschinerie an. Es konnte nicht sein, was nicht sein durfte.

Und so twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert tags drauf, vermutlich im Auftrag seiner Chefin, dass die Ermittlungen ergeben würden, was den Amokläufer von Würzburg antrieb. Sicher sei aber, dass sich seine entsetzliche Tat gegen jede Menschlichkeit und „jede Religion“ gerichtet habe.

Wenn also ein radikaler Moslem „Allah ist der Allergrößte“ beim Töten ruft und dies anschließend als seinen Beitrag zum Dschihad, dem islamischen Heiligen Krieg, bezeichnet, der vom Propheten Mohammed begründet und ausgeführt wurde, dann sei das laut Regierungssprecher Seibert auch gegen den Islam gerichtet. Merke: Gewalt, Terror und Töten darf aus Regierungssicht nichts mit dem Islam zu tun haben.

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich ähnlich, indem er meinte, dass Gut und Böse „keine Frage der Religion“ und Ethnie seien.

Mit dieser Aussage schließt Söder praktisch aus, dass es in ein bis zweitausend Jahre alten Religionen Bestandteile gibt, die aus heutiger Sicht nicht nur kritikwürdig, sondern aus moralisch-ethischen Gründen schlichtweg abzulehnen sind. Man kann ja darüber streiten, ob Koranbefehle wie „herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt“ nun grausam, bestialisch, brutal oder böse sind – klar zu verurteilen sind sie in jedem Fall. Aber auch hier wieder von Regierungsseite geradezu ein Persilschein insbesondere für den Politischen Islam.

Der Oberbürgermeister von Würzburg, CDU-Mann Christian Schuchardt – übrigens der erste CDU-Oberbürgermeister Bayerns – assistiert dieses Framing durch seinen Offenen Brief, den er zwei Tage nach dem Terror-Anschlag an die Bürger der Stadt richtete:

„Die Verbrechen Einzelner sind niemals auf Bevölkerungsgruppen, Religionen, Staatsangehörigkeiten zurückzuführen.“

Der Oberbürgermeister leugnet schlichtweg die Tatsache, dass der Politische Islam Grundlage auch für Terror ist, was selbst die CSU in ihrem Leitantrag zu ihrem Parteitag Anfang November 2016 schriftlich festhielt. Aber Schuchardt ist ja ein CDU-Politiker und befindet sich offensichtlich direkt an der langen Leine von Angela Merkel, für die der Islam ja auch kritiklos zu Deutschland gehört.

Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, ergänzte:

„Dunkle Wolken sind über meine Heimatstadt Würzburg gezogen. Uns, Christen, Juden und Muslime, eint der gemeinsame Glaube an Gott. Ich hoffe, dass es durch die schreckliche Tat gelingt, die Stadtgemeinschaft in Würzburg noch enger zusammenzuschweißen.“

Aus diesen Worten spricht die Befürchtung, dass diese Stadtgemeinschaft durch einen islamistischen Terroranschlag tiefe Risse bekommen könnte, was wohl unter allen Umständen zu verhindern sei. Auch unter Leugnung der Realität und der Fakten.

Der Vertreter der Würzburger moslemischen Gemeinde, Ahmet Bastürk, gab dieses wohlfeile Statement ab:

„Es gibt keine Erklärung, warum Menschen solche Taten vollbringen können. Vielleicht ist es ein Fehlen von Liebe, Nähe und Familie, die sie zu solchen Taten treiben.“

So etwas klingt doch gut in den Ohren der naiven Ungläubigen. Mit Begriffen wie „Liebe“ und „Friede“ kann man ihnen die Sorgen nehmen, dass das alles irgendwie doch mit dem Islam zu tun haben könnte. Bloß nicht die Frage zulassen, wie der Politische Islam radikale Moslems zu Terroranschlägen verleiten kann. Diese Mord- und Gewaltserie in Würzburg darf mit allem möglichen zu tun haben, bloß nicht damit.

Und so wurde dem somalischen Moslem von der Stadt Würzburg auch der nach Einschätzung von Juristen wohl beste Strafverteidiger der Stadt an die Seite gestellt: Rechtsanwalt Dr. Hans-Jochen Schrepfer, der übrigens im Auftrag des Bayerischen Justizministeriums auch als Dozent in der Referendarausbildung im Bereich Strafrecht tätig ist.

Dr. Schrepfer hatte ab sofort die Kontrolle über alle Vernehmungen. So ein erfahrener Strafrechtler weiß natürlich, dass bei einer psychischen Erkrankung die Schuldunfähigkeit folgt, es also keine Anklage vor einem Strafgericht gibt. Mit Drogen- oder Alkohol-Einfluss konnten sich der Somalier und sein hochqualifizierter Anwalt jedenfalls nicht aus der Verantwortung für diesen Terroranschlag herausreden. Laut toxikologischem Gutachten hatte er nichts davon in seinem Blut.

Am 20. Juli sagte Dr. Schrepfer auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, es handele sich bei seinem Mandanten um einen „kranken Menschen“, der in seinem aktuellen Zustand kaum in der Lage sei, überhaupt zu kommunizieren. Ein islamistisches Motiv würde sich nicht erhärten, sondern es zeichne sich eine ganz schwerwiegende Erkrankung ab. Ein erstes psychiatrisches Gutachten habe ergeben, dass der Mann zur Tatzeit möglicherweise schuldunfähig gewesen sei.

Und bei dieser Einschätzung ist es ganz offensichtlich geblieben. Wie das Bayerische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft München jetzt mitteilten, seien zwei im Ermittlungsverfahren beauftragte Sachverständige unabhängig voneinander zu dem Ergebnis gekommen, dass der somalische Moslem bei der Tat wohl psychisch krank und daher nach psychiatrischer Einschätzung schuldunfähig gewesen sei.

Nun ist nach Einschätzung juristischer Experten, kommuniziert von den Medien, ein sogenanntes Sicherungsverfahren zu erwarten, vermutlich vor dem Landgericht Würzburg. Hierbei gehe es um die Unterbringung eines Beschuldigten in einer Psychiatrie. Die Staatsanwaltschaft schreibe dafür auch keine Anklage wie in normalen Strafverfahren, sondern eine Antragsschrift: Bis Ende des Jahres wolle die Generalstaatsanwaltschaft München die dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses beantragen, wie die Ermittler mitgeteilt hätten. Der Beschuldigte bleibe bei diesem Vorgehen Beschuldigter und werde nicht zum Angeklagten. Dennoch gebe es eine Verhandlung vor Gericht – in diesem Fall wohl vor einer Schwurgerichtskammer.

Abdirahman Jibril A. sei schon seit Monaten in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Sein Rechtsanwalt Hans-Jochen Schrepfer teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass sein Mandant mittlerweile „einen guten Eindruck“ mache und „psychisch gefestigt“ sei. Er sei medikamentös gut eingestellt.

Da sind wir aber beruhigt, dass es dem Killer gut geht. Vielleicht hätte man mit den Pillen früher anfangen sollen. Das hätte dann möglicherweise verhindert, dass drei Menschen getötet, neun verletzt, einige traumatisiert und viele Familienangehörige innerlich zerstört wurden.

Der somalische Moslem hatte übrigens bei seinem Eindringen nach Deutschland im Jahr 2015 über sein Alter gelogen: Er ist nicht 1997 geboren, wie er damals im „Asyl“-Verfahren angab, sondern 1989, wie er jetzt bei einer ärztlichen Untersuchung zugab. Da wäre er dann bei seiner Registrierung 26 Jahre alt gewesen und nicht 17 oder 18, hätte also nicht mehr einen besonderen Schutzstatus als Jugendlicher zugesprochen bekommen.

Bei seinem Asylgesuch gab er auch noch an, einen Anschlag der somalischen Terrormiliz Al-Shabaab mit einer Handgranate verhindert zu haben, weswegen er aus Somalia habe fliehen müssen. Trotz seiner angeblichen “psychischen Erkrankung“ ist der Moslem aus Mogadischu also ganz schön clever.

Das Gegenteil seiner abenteuerlichen Geschichte berichtete übrigens ein anderer Asylbewerber, der ein Telefongespräch von Abdirahman Jibril A. mitgehört habe, in dem jener von einer Mitwirkung bei Al Shabaab erzählte, wobei er auch Zivilisten, Journalisten und Polizisten getötet habe.

Im vergangenen Jahr ging die Münchener Generalstaatsanwaltschaft diesem Verdacht nach und legte den Fall der Bundesanwaltschaft vor. Diese sah aber keine Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht, da Abdirahman Jibril A. den Angaben nach zum Zeitpunkt der potentiellen Teilnahme bei Al Shabaab elf oder zwölf Jahre alt gewesen sein müsse, was aufgrund der Minderjährigkeit in Deutschland strafrechtlich nicht zu ahnden sei.

Aber jetzt kam ja heraus, dass der Somalier acht Jahre älter ist. Normalerweise müsste jetzt das Ermittlungsverfahren neu aufgenommen werden – aber das dürfte sein erfahrener Strafverteidiger schon mit irgendwelchen juristischen Winkelzügen zu verhindern wissen. Und vielleicht ist es auch gar nicht im Interesse der Bundesanwaltschaft und gewisser Regierungsstellen, da man den Attentäter jetzt schön in die Psychiatrie abschieben und Gras über die Sache wachsen lassen kann.

Die Autorin Zara Riffler krtisiert unterdessen bei Tichys Einblick die Beurteilung der vermeintlichen „Schuldunfähigkeit“ und stellt fest, dass der Rechtsstaat die neue Terrorsituation verkenne. Täter könnten psychisch krank und radikalisiert sein. Beide Motive seien gleichzeitig möglich. Wenn aber das Wort „schuldunfähig“ falle, überschatte das jedwedes extremistisches Motiv. Riffler führt das Beispiel Frankreich an:

Der Rechtsstaat muss einsehen, dass sich der Terror gewandelt hat. In Frankreich ist zu beobachten, wie sich der Terror von organisierten Gruppen zu Einzeltätern verlagerte, die augenscheinlich immer öfter psychisch krank oder anfällig dafür sind. Die neue Terrorsituation sieht in Wirklichkeit so aus, dass die islamistische Ideologie es gezielt auf psychisch instabile Menschen abgesehen hat. Es ist voraussehbar, dass künftig mehr „schuldunfähige“ Menschen, die psychisch schwer erkrankt sind, islamistische Attentate begehen werden.

Bisher ist auch noch nicht bekannt geworden, was den somalischen Moslem eigentlich in seiner angeblichen „psychischen Erkrankung“ dazu trieb, wahllos auf ihm völlig unbekannte Menschen einzustechen. Darunter ein zwölfjähriges Mädchen und ein sechzehnjähriger Jugendlicher.

Ein Dschihad gegen Ungläubige mit dem Ausruf „Allah ist der Allergrößte“ würde dies freilich gut erklären. Aber das darf nun ganz offensichtlich nicht mehr sein. Auf die weitere Entwicklung in dieser höchst merkwürdigen Geschichte darf man gespannt sein. Die noch lebenden Opfer und die Angehörigen der Getöteten dürften dieses Schauspiel wohl nicht besonders gut finden, um es vorsichtig auszudrücken.

