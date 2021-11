?

Die angesehene „Neue Zürcher Zeitung“ stellt sich hinter den „Islamistenjäger“ Irfan Peci, der die radikale Al Kuds-Marschiererin Nemi El-Hassan entlarvt hatte.

Derzeit werde jegliche Kritik an der aktuellen Politik als „rechte Hetze“, „Hysterie“, „Rassismus“, „Verschwörungstheorie“ oder „McCarthyismus“ abgetan, so Lucien Scherrer in der NZZ. „Möglich ist das, weil es in der Gesellschaft eine verbreitete Angst gibt, als rechts, reaktionär und rassistisch zu gelten. Entsprechend lösen diese moralisch aufgeladenen Begriffe bei vielen Medienschaffenden, Wissenschaftern, Künstlern und Politikern Verteidigungsinstinkte aus, wo es eher kritisch nachzufragen als zu verteidigen gälte.“

Die Medien übernähmen dabei die Argumentation derjenigen Fraktion, die sich als Opfer inszenieren, so Scherrer, „ganz egal, ob dieses notorisch lügt, einen Gottesstaat errichten will oder bei Demos mitläuft, an denen die Menge „Tod den Juden!“ skandiert.“

Dieses Muster lasse bei der Debatte in Deutschland um die Journalistin und „muslimische Aktivistin“ Nemi El-Hassan erkennen, so die NZZ, die beim öffentlich-rechtlichen Sender WDR eine Stelle als Moderatorin antreten sollte. Die „Bild-Zeitung“ habe jedoch aufgedeckt, dass El-Hassan 2014 am Al-Kuds-Marsch teilgenommen hatte, an dem Parolen wie „Israel vergasen“ und „Sieg Heil“ gebrüllt wurden (Anmerkung: Es war Peci, nicht die BILD).

„Konfrontiert mit Antisemitismusvorwürfen, entschuldigte sich die Journalistin und versicherte, sie sei sich des ideologischen Hintergrunds der Veranstaltung – der Al-Kuds-Tag geht auf Ayatollah Khomeini zurück und wird bis heute von Iran und dem radikal antisemitischen Hizbullah unterstützt – nicht bewusst gewesen“, so Scherrer.

Noch im Sommer habe El-Hassan jedoch einen Tweet geliked, der den Gefängnisausbruch von Mitgliedern der Al-Aksa-Märtyrerbrigaden und des Islamischen Jihad in Palästina feierte.

„Als sich der WDR entschloss, Nemi El-Hassans Anstellung als Moderatorin zu überdenken und ihr vorerst nur einen Job hinter den Kameras zu geben, war das für einige Journalisten, Intellektuelle und Politiker der wahre Skandal“, so die NZZ:

„Die „Zeit“ versuchte die „Bild“-Geschichte über den Al-Kuds-Marsch als rechte Kampagne zu entlarven, indem sie mit der Hilfe eines Gefährten von El-Hassan „enthüllte“, dass ein „extrem rechter“ Ex-Islamist (Anm.v.PI-NEWS: Irfan Peci) als Erster ein Demo-Bild von El-Hassan veröffentlicht hatte. Gleichzeitig unterzeichneten Carolin Emcke, Jakob Augstein und andere Publizisten einen Solidaritätsaufruf, in dem die 28-jährige Muslimin als Opfer einer „rassistischen“ und „rechten“ Diffamierungskampagne dargestellt wird. „Nemi El-Hassan“, so heisst es darin, „wird aufgrund ihrer palästinensischen Herkunft und ihrer muslimischen Identität zur Zielscheibe von Hass und Hetze.“ Dabei habe sie sich doch glaubhaft entschuldigt. Diesen Vorwurf hat El-Hassan kürzlich in der „Berliner Zeitung“ wiederholt. In einem weiteren Beitrag wirft sie dem WDR vor, der Sender habe ihr „unzulässige Fragen“ zu ihrer Gesinnung gestellt, was „Zeit“ und „Süddeutsche Zeitung“ sogleich aufgriffen, mit Titeln wie „Peinliche Befragung“.

Damit werde der „Eindruck erweckt, dass Recherchen und Nachfragen grundsätzlich verdächtig, ja rassistisch seien, wenn sie Musliminnen wie Nemi El-Hassan betreffen“, beklagt die NZZ. Die Frage, ob sich El-Hassan von dem antisemitischen Milieu emanzipiert hat, in dem sie lange verkehrte, sei jedoch völlig legitim.