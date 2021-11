Die „Migranten“, die mit Gewalt versuchen, von Weißrussland nach Polen einzudringen, sind alles andere als zart besaitet. Polnische Grenzbeamte wurden beim Angriff auf ihr Land bereits zum Teil schwer verletzt. Der Focus schreibt, wie sie sich benehmen, wenn sie noch nicht in Polen sind:

Belarussische Sicherheitskräfte hätten die Gruppe mit einem Lastwagen an die Grenze gefahren und einen Holzsteg auf den Stacheldrahtverhau geworfen.

Polens Uniformierte seien mit Steinen und Ästen beworfen und mit Laserstrahlen geblendet worden. Insgesamt registriere der Grenzschutz 208 Versuche einer illegalen Grenzüberquerung.

Einigen „Männern“ (warum nicht Frauen und Kindern??) gelang es laut Focus „nach mehreren Anläufen“ die Grenze nach Polen zu überqueren. Nun kann man natürlich nicht weiter mit Ästen schlagen oder mit Steinen werfen oder mit Lasern blenden um Asyl oder die Weiterreise nach Deutschland zu erzwingen. Der Schalter muss umgelegt werden, von Aggressor auf Opfer. Das taten sie so:

Man habe ihnen in Belarus gedroht, sie zu töten, berichtet ein Mann unter Tränen. Ein anderer sei gefoltert worden. Die (in der Regel nicht sehr wohlhabenden) Weißrussen hätten sie gezwungen, ihr Geld herunterzuschlucken, anstatt es, wie es näher läge, in die eigene Tasche zu stecken. Die Folge dieser Misshandlung: Der Geldschlucker fing anschließend an zu humpeln.

Auch der anschließende Krankenhausaufenthalt in Polen war nicht nach dem Geschmack der „Männer“. Offensichtlich mussten sie dort weiter Geld schlucken oder bekamen ebenfalls Morddrohungen von polnischen Krankenschwestern. Denn ein anderer aus der Gruppe appellierte (wieder unter Tränen) nach der Entlassung an Deutschland (!):“Wenn es noch Menschlichkeit gibt, bitte ich Sie uns zu helfen.“

Hier die komplette Räuberspistole aus dem Focus im Zusammenhang:

„In Belarus sagten sie, wenn die Polen euch erwischen und zurückschicken, werden wir euch töten“, berichtet ein syrischer Familienvater unter Tränen der „Bild“. Auch Alent O., ein Geflüchteter aus dem Irak, berichtet von Folter. Aufnahmen zeigen den jungen Mann humpelnd. „Sie zwangen mich, mein Geld runterzuschlucken“, erzählt er. Den Männern ist es nach mehreren Anläufen gelungen, nach Polen zu gelangen. Sie werden mittlerweile in einem Krankenhaus nahe der Grenze versorgt. Ihre Zukunft ist weiter ungewiss. Beide haben einen Asylantrag gestellt. Mansour N. appelliert unter Tränen an Deutschland: „Wenn es noch Menschlichkeit gibt, bitte ich Sie uns zu helfen.“

Wie in einer Fabel gibt es auch hier natürlich wieder eine Moral: Wer die im Irak, in Syrien, in Weißrussland oder zuletzt in Polen Verfolgten nicht in Deutschland aufnehmen will, ist ein Unmensch! Die vorherigen Mordversuche von „Migranten“ an polnischen Grenzbeamten scheinen dabei Mittel zum Zweck zu sein, um die ersehnte „Menschlichkeit“ (bei uns in Deutschland) zu erreichen.