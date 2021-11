Kyle Rittenhouse war im August 2020 17 Jahre alt, als in seiner Heimatstadt Kenosha, Wisconsin nach der Verhaftung des bewaffneten Sexualstraftäters Jacob Blake am 23.8.2020, gewaltsame Unruhen durch BLM und Antifa-Mobs ausbrachen. Die Polizei ließ sich nirgends blicken, der Gouverneur verzichtete darauf, die Nationalgarde zu rufen, um die Stadt zu beschützen.

Rittenhouse und sein Freund Dominick Black meldeten sich am 25.8. freiwillig, um Grafittis zu beseitigen, aufzuräumen, Brände zu löschen und notfalls medizinische Hilfe anzubieten. Da in der Nähe am 24.8. eine Autohandlung abgefackelt wurde, fragten sie den benachbarten Autohändler, den indischstämmigen Anmol Khindri, ob er Hilfe beim Bewachen seines Geschäftes brauchte; dieser sagte Ja.

In der Nacht wurde Rittenhouse von vorbestraften und bewaffneten „Anti“Faschisten angegriffen und verteidigte sich mit seiner halbautomatischen Waffe. Zwei Angreifer starben, einem wurde in den Arm geschossen, mit dem er eine 9mm Pistole auf Rittenhouse richtete.

Von den US- und deutschen Medien wird Rittenhouse seitdem als „weißer Nationalist“ und „Milizionär“ diffamiert (PI-NEWS berichtete) – in Deutschland gerne als „Todesschütze“ – die kriminellen Randalierer, die die Stadt niederbrannten, als „Demonstranten“ verteidigt. Am Freitag wurde Rittenhouse in allen Punkten freigesprochen, am Montag sprach Rittenhouse mit Tucker Carlson auf Fox News (Interview oben auf Englisch).