Die stellvertretende AfD-Bundessprecherin Beatrix von Storch hat Strafanzeige gegen die ARD-Moderatorin Sarah Frühauf gestellt, die in einem Kommentar in den Tagesthemen vom 19. November die nicht gegen Corona geimpften Bürger angegriffen und ihnen die Mitschuld an den Corona-Opfern gegeben hat.

Dabei war Frühauf weit über das Ziel hinausgeschossen und hat massiv Stimmung gegen die Ungeimpften gemacht. Sie seien Schuld, dass die Lage nun so schlimm sei und trügen Mitschuld an den tausenden Corona-Opfern.

Am Ende ihres Kommentars forderte die ARD-Moderatorin eine Impfpflicht in Deutschland nach dem Vorbild Österreichs: „Ein Winter wie dieser darf sich nicht wiederholen. Wie das geht? Unser Nachbarland Österreich macht es vor – mit einer Impfpflicht für alle, denen das medizinisch möglich ist.“

Beatrix von Storch hat nun eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen Frühauf gestellt, weil dieser Medien-Beitrag dazu beitrage, gegen Menschen zu hetzen, Hass zu evozieren und den öffentlichen Frieden zu stören.

Auf Instagram schrieb von Storch:

„Sarah Frühauf, Korrespondentin im ARD-Haupstadtstudio, hetzte in ihrem ‚Meinungsbeitrag‘ in den Tagesthemen am Freitag gegen alle Ungeimpften (nicht gegen Covid-19-Geimpften). § 130 Volksverhetzung des Strafgesetzbuches (StGB) ist hier erfüllt. Der ‚Meinungsbeitrag‘ ist voller Hetze und dezidiert dazu geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören.

Frau Frühauf stachelt klar gegen einen Teil der Bevölkerung (Ungeimpfte) zu Hass auf. Ungeimpfte werden mitschuldig und mitverantwortlich für das derzeitige Leid in den Kliniken gemacht und indirekt sogar als Mörder dargestellt. Weiter griffen die Aussagen von Frau Frühauf in ihrem ‚Meinungsbeitrag‘ die Würde der ungeimpften Menschen an und verletzten diese massiv.

Das können wir uns nicht länger bieten lassen. Man darf gespannt sein, wie die Staatsanwaltschaft sich dazu einlassen wird. Die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte muss auf jeden Fall gestoppt werden.“