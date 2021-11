Von MANFRED ROUHS | Einige hundert Menschen haben die Grenze zwischen Weißrussland und Polen durchbrochen. Sie drängen nach Deutschland, wo Sozialleistungen locken, die Anreize für ihre Migration nach Mitteleuropa geschaffen haben.

Nun kursieren im Internet wie auch im Fernsehen Bilder, die mal den einen, mal den anderen Ausschnitt des Geschehens an der Grenze zeigen. Die hier dokumentierten Aufnahmen stammen aus dem polnischen Fernsehen. Nach Auskunft des polnischen Botschafters in Berlin, Andrzej Przylebski, zeigen sie Migranten, die einem Jugendlichen Zigarettenqualm in die Augen blasen, der ihn zum Weinen bringen soll. Das „Opfer“ erzählt daraufhin in die laufende Handykamera, die polnischen Grenztruppen würden gegen ihn und seine migrationswilligen Begleiter Tränengas einsetzen.

Bis ins deutsche Fernsehen haben es solche Aufnahmen bislang nicht geschafft. Aber Bilder weinender Migrantenkinder werden uns in nächster Zeit wohl kaum erspart bleiben.

„Lasst sie doch einfach kommen!“ – das fordert der neue Vorsitzende des deutschen PEN-Clubs, Deniz Yücel, in der „Welt“. Denn: „Es ist schlicht so legitim wie verständlich, für sich und seine Familie anderswo ein besseres Leben in Freiheit, Frieden und (bescheidenem) Wohlstand zu erhoffen.“

Damit hat er völlig recht. Andererseits ist es nicht möglich, deutsche Sozialleistungen an alle Wohlstandsflüchtlinge der Welt zu zahlen. Und wenn wir jetzt einige hundert dieser Menschen aufnehmen und versorgen, twittern sie Bilder von warmer Suppe, Feldbetten und Bargeld nach Hause – und Unzählige folgen ihnen nach.

Wer jetzt noch so tut, als sei er zu dumm, diesen Zusammenhang zu verstehen, verhält sich bösartig. Deutschland muss verantwortlich handeln, und das kann nur bedeuten, die Befeuerung von Lukaschenkos zynischem Spiel mit dem Schicksal migrationswilliger Menschen zu beenden und die sozialen Anreize solcher Formen von Flucht endlich einzustellen.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.