Von C. JAHN | „Der baldige Abgang der Deutschen ist Völkersterben von seiner schönsten Seite“ – dieser Satz aus dem Jahre 2011 ist das bekannteste Zitat des neuen Vorsitzenden des deutschen PEN-Clubs, Deniz Yücel. „Völkersterben“? Klingt dieses Wort nicht nach Faschismus? Und wenn der „Abgang der Deutschen“ ein „Völkersterben“ der „schönsten“ Seite ist – was muss man sich dann genau unter einem „Völkersterben“ mit „schöner“ Seite vorstellen, wie der PEN-Club als deutscher Schriftsteller-Verband sie sich nun mit der Wahl seines neuen Vorsitzenden Deniz Yücel gedanklich zu eigen macht?

Wie kommt es überhaupt zu diesem Begriff „Völkersterben“? Im deutschen Sprachschatz ist das Wort eigentlich nicht vorhanden. Man spricht gemeinhin vom „Aussterben eines Volkes“, wenn etwa von den Kelten die Rede ist. Aber die Verwendung des aus dem Plural „Völker“ und einem substantivierten Verb zusammengesetzten Begriffs „Völkersterben“ ist im Deutschen ungewöhnlich. Allerdings kennen wir ganz ähnlich konstruierte Vokabeln wie „Völkerringen“ aus der NS-Zeit oder noch archaischer „Völkerwerden“ aus der historisierenden Literatur des späten 19. Jahrhunderts.

In der Gegenwart gilt zudem allein der Gebrauch der Begriffe „Volk“ und „Völker“ bekanntlich als anrüchig faschistoid. Gemäß der herrschenden Doktrin der buntistisch geprägten politischen Korrektheit sind „Völker“ nur gedanklich konstruierte Gemeinschaften, die es als weltpolitisch gestaltende Kräfte mit eigenem ethnischen Daseinsanspruch und eigenen Rechten aber gar nicht gibt. Es gibt laut herrschender Ideologie deshalb ja auch kein deutsches „Volk“, jedenfalls nicht als ethnische Gruppe, sondern nur im Sinne einer staatspolitischen Summe aller mit deutschen Personalausweisen ausgestatteten Individuen.

Mit seinem Zitat dringt Deniz Yücel somit in zwei politische Tabuzonen zugleich vor: Er kokettiert zum einen mit der ins heroisierend Übersteigerte, Bombastische abgleitenden Ausdrucksweise des NS-Reichs – „Völkersterben“ hätte als Begriff sicher auch dem Führer gefallen –, und er bricht zum anderen mit einem Dogma des herrschenden Buntismus, dessen Ideologie die Existenz von „Völkern“ – und daher auch deren Recht auf Fortbestand – generell ablehnt. „Völkersterben“ ist also in mehrfacher Hinsicht ein politisch höchst problematisches Wort, dessen Verwendung durch einen Funktionär der NPD nicht weiter verwundert hätte, das in einer Äußerung des neuen Vorsitzendns des deutschen Schriftstellerverbandes aber zumindest Stirnrunzeln auslöst.

Darüber hinaus fragt sich der Leser eines solchen Zitats natürlich, was am Aussterben eines Volkes überhaupt „schön“ sein kann. Ist „schön“ ein aus Schriftstellersicht wirklich passendes Wort, um das Aussterben eines Volkes zu beschreiben? War das Aussterben der Sumerer „schön“? War das Aussterben der Inka „schön“? Welches Aussterben eines Volkes war überhaupt jemals „schön“, wenn das Aussterben der Deutschen nach Ansicht des Vorsitzenden des deutschen Schriftstellerverbandes als das „schönste“ Aussterben all dieser verschiedenen Aussterben anzusehen ist?

Insgesamt stehen wir vor Deniz Yücels bekanntestem Zitat also wie vor einem Rätsel: Was soll hier genau ausgedrückt werden? Ist Yücels Zitat ein verborgenes Liebäugeln mit einer insgeheim faschistischen Gesinnung: diesem typisch faschistischen Denken in der Dimension von „Völkern“, die sich in einem ewigen Krieg miteinander befinden, in dessen Verlauf es zum „Völkerringen“, „Völkerwerden“ und „Völkersterben“ kommt? Sollen wir schlussfolgern, dass Deniz Yücel, vielleicht auch durch seine geistige Vorprägung durch die stark faschistoid geprägte Türkei, im Grunde keine Probleme mit klassisch faschistischen Denkweisen hat, jedenfalls sofern sich die klassisch faschistische Aggressivität dieser Denkweisen gegen ethnisch Deutsche richtet?

Und selbst wenn wir Deniz Yücel mit seinem Begriff „Völkersterben“ inhaltlich folgen und dieses Wort vielleicht nur als etwas unglücklich gewählt ansehen wollen: Warum verwendet der Vorsitzende des deutschen Schriftstellerverbandes im Zusammenhang mit seinem „Völkersterben“ das Wort „schön“? Das Aussterben eines Volkes ist ja ein allmählich voranschreitender historischer Prozess, er ist insofern „unaufhaltsam“, „zwangsläufig“, „letztendlich“, aber wie kann man einen solchen Vorgang innerhalb einer Werteordnung als „schön“ oder „unschön“ einsortieren?

Ein solches Werturteil ist nur dann möglich, wenn das betreffende „Volk“ als solches durch den Sprecher aufgrund seiner eigenen subjektiven Wertmaßstäbe insgesamt restlos verachtet wird und deshalb aus Sicht des Sprechers sein „Volkssterben“, seinen Tod verdient hat. Aber welches Volk verdient denn den Tod? Und damit sind wir auch auf diesem gedanklichen Weg wieder angelangt bei einer Denkweise, wie sie charakteristisch ist für den klassischen Faschismus: Dieses oder jenes Volk verdient den Tod, also töten wir es.

Wie kann eine solche Person das höchste Amt der Schriftstellervereinigung in Deutschland bekleiden?