Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Platz 4 des Wochenrückblicks vom „Islamistenjäger“ Irfan Peci belegt die wütende Menschenmenge von Moslems in Pakistan, die eine Polizeistation in Charsadda nordwestlich von Islamabad abfackelten. Grund: Die Polizei wollte einen Festgenommenen, der angeblich eine Kopie des Korans verbrannt haben soll, nicht zum Lynchen herausgeben. Islam-Experte Peci stellt ganz sachlich fest, dass diese Moslems gar nicht mal Unrecht mit ihrer Tötungsforderung hatten, denn so eine Tat mache einen Moslems zum Abtrünnigen, der laut Scharia getötet werden müsse. Dieser wütende Mob sei also nicht etwas spezifisch pakistanisches, sondern es hänge mit dem Islam als Religion zusammen. Genauso, wie die Gewaltexzesse im Zuge der Mohammed-Karikaturen.

Die positive Meldung, dass der renommierte Journalist und Autor Éric Zemmour als Kandidat für die französische Präsidentschaft antritt, landet auf Platz 3. Kaum ein anderer Kandidat kenne sich so gut mit dem Islam aus und mit den Gefahren, die vom Politischen Islam ausgingen. Er habe in vielen Artikeln und Büchern vor der Bedrohung durch die Islamisierung gewarnt und werde trotz seiner jüdisch-algerischen Abstammung als „Rassist“ gebrandmarkt. Er sage, dass sich das großartige französische Volk nicht austauschen lassen und Frankreich sich nicht kolonialisieren lassen werde, was sich durch die unkontrollierte moslemische Masseneinwanderung vollziehe. Zemmour werde in Frankreich massiv angefeindet für seine klaren Aussagen, dass der Islam mit Frankreich nicht kompatibel sei und es für ihn keinen Unterschied zwischen Islam und „Islamismus“ gebe. Dafür sei er auch schon mehrfach vor Gericht gebracht und verurteilt worden. Frankreich habe nach Pecis Meinung einen solchen Präsidenten bitter nötig, der die vielen Probleme Frankreichs im Zuge der Islamisierung klar anspreche und angehe. Was in Frankreich vor sich gehe, sei ein warnendes Beispiel für Deutschland, Österreich und die Schweiz, wohin die Reise gehe.

Auf Platz zwei landet die ebenfalls positive Meldung, dass ein IS-Terrorist in München zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der gebürtige Iraker habe zusammen mit seiner deutschen und zum Islam konvertierten Frau im Islamischen Staat auf einem Sklavenmarkt im irakischen Falludscha eine jesidische Frau und ihre Tochter gekauft. Weil das kleine jesidische Mädchen nachts ins Bett machte, fesselte der irakische Moslem das Mädchen ans Gitter des Wohnzimmerfensters und ließ es dort in sengender Sonne verdursten. Die Mutter zwang er, bei 51 Grad Hitze barfuß über glühend heiße Steine zu laufen. Das Urteil des Oberlandesgerichtes München begründete sich mit Völkermord und Kriegsverbrechen mit Todesfolge. Peci betont, dass die Sklaverei im Islam verankert sei, was für viele Jahrhunderet praktizierte Sklavenhaltung in islamischen Ländern verantwortlich sei – bis heute.

Platz eins ist die Erlaubnis zum Muezzinruf am Freitag, den 24. Dezember in Köln, was für Irfan Peci ein weiteres symbolisches Zeichen für die schnell voranschreitende Islamisierung in Deutschland ist. Auf Kölns Straßen werde also am Heiligen Abend verkündet, dass Allah der Größte sei, über allem stehe und der Islam die einzig wahre Religion sei. Aus diesem Vorfall lerne man auch, wie „vertragstreu“ einige islamische Organisationen seien. So habe die DITIB vor dem Bau der Zentralmoschee in Köln versprochen, keinen Muezzinruf zu veranstalten. Die DITIB teilte jetzt mit, dass die damalige Vereinbarung mit der jetzigen neuen „abgelöst“ worden sei. Daran sehe man, wieviel man auf das Wort dieser islamischen Akteure geben könne: gar nichts.

Genausowenig könne man daher den derzeitigen Lippenbekenntnissen islamischer Funktionäre zur Demokratie und zur Absage auf die Scharia trauen. All dies könne durch neue Vereinbarungen mit künftigen Bundesregierungen, die noch weiter als die jetzige Ampelkoalition gehen würden, abgelöst werden. So sei zu erwarten, dass die islamische Gesetzgebung künftig in unsere Gesetze einfließen werde und Scharia-Gerichte erlaubt werden, die entsprechende Urteile erlassen. Hier werde auch das langfristige Denken der moslemischen Akteure deutlich, die die Islamisierung vorantreiben würden. Die DITIB gehe folgerichtig in ihren Pressemitteilungen auch davon aus, dass das sogenannte zweijährige „Pilotprojekt“ zum Muezzinruf in Köln ein Dauerzustand werde. Andere Städte dürften folgen.

