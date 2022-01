Bis zuletzt hatten hunderte Demonstranten in Wien auf ein Wunder gehofft – doch vergeblich. Der Nationalrat beschloss am Donnerstag-Nachmittag die Impfpflicht in Österreich. Es ist die erste derartige Regelung in Europa. Doch weitere, auch in Deutschland, könnten folgen. Das Votum in Wien erfolgt kurz nach dem Redaktionsschluss von COMPACT.Der Tag. Einzelheiten und Einschätzungen erfahren Sie in der Sendung am Freitag. Hier sind einige der Themen der Donnerstag-Sendung:

USA – Planen die Demokraten den Wahlbetrug?

Ein Jahr Biden – Der tiefe Sturz des Anti-Trump

Gender – Das Tampon für die Herrentoilette

Freie Sachsen – Kommt jetzt die Stunde der Regionalparteien?

Der Letzte – Jung und Ungeimpft