Seit Jahren explodieren die Miet- und Immobilienpreise in vielen deutschen Städten. An mangelndem Angebot liegt es nicht. Vielmehr an einer stetigen Zunahme der Nachfrage, insbesondere nach der Merkel’schen Grenzöffnung im Jahr 2015.

Eine Entwicklung, die der nordrhein-westfälische AfD-Politiker Roger Beckamp schon öfters in Videos oder im NRW-Landtag schlüssig dargelegt hat. Kein Wunder also, dass der frisch gebackene AfD-Obmann im Bauausschuss des Bundestages sein Leib- und Magenthema am Donnerstag auch zum Gegenstand seiner ersten Bundestagsrede gemacht hat.

Eine pointierte Premiere mit dem typischen heiter-offensiven Charme Beckamps, der allerdings manche Zwischenrufer der Altparteien wie schon im Landtag zur Weißglut treibt.

Chapeau, weiter so – frischer Wind im Hohen Haus und auch in der AfD-Fraktion!