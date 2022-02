Von PETER BARTELS | Roger Köppel hat mit Beatrix von Storch gesprochen (Video hier): „Adel“ … „Bürgerliche Politik“ … „Deutscher Skandalfall“ … „AfD rechtsextrem“ … Die AfD-Herzogin blieb keine Antwort schuldig, eine der Besten: „Ehe ist … wenn mehrere sich einen Kühlschrank teilen!“

Womit sie den Ball auf den Elfmeterpunkt aller Gender-Gustel der Ampel-Parteien, der LINKEN und Merkel-CDU/CSU legte. Während Köppel die Fragen diesmal zuweilen so verlaberte wie sonst Horst Lichter, trübsinnigste Darmol-Funzel des „ZDF-Nichts“ „Bares für Rares“. Ob es die karmesinroten Tapeten waren, der goldene Barockspiegel, die kleine Venus von Milo auf der weißen Säule – weiß der Bernhardiner, warum Köppel in Endlos-Schleifen fragte. Achtung, PI-NEWS-Leser, tief Luft holen:

„Wo würden Sie sich politisch einordnen? Ich meine die AfD ist ja in den Schlagzeilen, wenn sie überhaupt erwähnt wird… Giftschrank, Giftklasse 1 a, Sperrgebiet … Vermutlich ist das gar nicht erlaubt, dass ich dieses Interview mache mit Frau von Storch. Ich könnte vermutlich verhaftet werden – Sagen Sie es nicht weiter, meine Damen und Herren, dass wir dieses Gespräch machen – Nein, Spaß beiseite: In Deutschland gehört ja die Aufgeregtheit ein bisschen zum Betriebsmodell, diese Hypernervosität, dieses hyperventilierende Politgetöse. Wo würden Sie sich politisch selber einordnen, wenn Sie sich da irgendwo in einer Landkarte aufzeichnen müssten?“

Puhhh? Ja, aber das war seine Frage!! Also lassen wir die AfD-Gräfin ab jetzt netto antworten, gekürzt, leicht redigiert:

„Wir wollen dieses Land erhalten“



„Ich bin sicherlich Patriot und liberal-konservativ. Das ist ein Bereich, den die anderen Parteien in keiner Weise mehr abdecken. Patriotisch ist keiner mehr; für die Interessen des eigenen Landes einzutreten, das ist ja offensichtlich extremistisch, nationalistisch und dem Grunde nach böse. Und das sehen wir anders. Und ich glaube das ist das, was in der Partei alle eint …

Wir wollen dieses Land erhalten, so wie es war. Wir sind nicht bereit, es mit der ganzen Welt zu teilen. Wir sind auch nicht bereit, unsere Lebensart irgendwelchen Menschen anzupassen, die hier her kommen und es nicht so mögen, wie wir leben, wie unsere Kultur es uns vorgibt …

Ich glaube das ist das wichtigste Momentum in der Partei – das Eintreten für das eigene Land, nicht bereit sein, es einfach herzugeben oder zu opfern für den Rest der Welt. Wir wollen natürlich im Rest der Welt Gutes bewirken, aber wir wollen zunächst mal an unsere Bürger denken. Das ist das patriotische, wenn Sie so wollen, der große Moment …

Und dann vertreten wir sicherlich in der gesamten Partei das konservative Spektrum, also das Eintreten für das NORMALE. Also: Eine Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind. Wer das heute so sagt, ist ja schon an der Grenze zum Extremisten… Wenn man sagt, wir wollen unsere christliche Kultur erhalten, sowieso … Wenn man beim Sprechen nicht gendert, wird man komisch angeguckt…

Wir wollen ein Europa von souveränen Staaten, wir wollen keinen europäischen Bundesstaat. Wir wollen ein gegliedertes Schulsystem, wir wollen Schulnoten in den Schulen…“

„Wir wollen Energie, keine Ideologie“

Und weiter: „Wir wollen eine Energiepolitik, die Energieversorgung sicherstellt, keine Ideologie. Wir begrüßen es sehr, dass die Europäische Union jetzt die Atomenergie, die Kernkraft zu einer grünen Technologie erklärt hat. Wir sind gegen den Ausstieg aus Kohle und Gas, wir sind für einen breiten Energiemix. Alles das was irgendwie vernünftig sein sollte, was (aber) heute nicht mehr Common sense ist…“

Jetzt doch noch mal Köppel, weil nur er nur zwei Fragen in einer stellt: Was hat es mit diesem Vorwurf des Rechtsextremismus auf sich? Haben Sie da ein Problem in der Partei?

Beatrix v. Storch: „Rechtsextrem ist totaler Quatsch. Extrem sind wir im Verhältnis zu den anderen, weil die ihre Positionen geräumt haben; es ist natürlich extremistisch zu sagen, wir stellen unsere Energieversorgung quasi ab, wir steigen aus Atomenergie, aus Kernkraft und aus Kohle aus und die Gaslieferungen aus Russland wollen wir auch nicht. D a s ist extrem …

Genauso so extrem ist das Familienmodell, das uns jetzt die neue Rot-Grüne Regierung oktroyieren möchte: Abschaffung der Ehe, Eintreten für eine Verantwortungsgemeinschaft; Familie ist überall dort, wo mehrere Menschen sich einen Kühlschrank teilen …. DAS halten wir für extrem, DAVON sind wir (bei der AfD) extrem weit entfernt. Insofern stimmt die Verortung. Nur: Wir sind dort, wo die allgemeine Politik es früher für ganz normal gehalten hat – das Eintreten für die Interessen des eigenen Landes …“

„Nazi“ haut uns nicht um

Storch: „Die anderen halten das für extrem, weil sie der Meinung sind, wir müssen zunächst die ganze Welt retten, das Weltklima, den Euro; ja, wir müssen Entwicklungshilfe (!) nach China (!!) zahlen, ehe wir uns um unsere eigenen Bürger kümmern (dürfen). Insofern kann man schon sagen, dass der programmatische Unterschied zwischen uns und den anderen riesengroß ist ….

Und wenn man in Deutschland mit der Nazikeule kommt, dann ist das immer der sichere Beleg dafür, dass den anderen die Argumente ausgehen. Dann meint man, man muss sich mit uns in der Argumentation nicht mehr einlassen und kommt einfach mit der Keule und versucht uns umzuhauen. Aber das haut uns nicht um!! Wir gehen unseren Weg weiter … Wir haben ein klares Grundsatzprogramm auf einem großen Mitgliederparteitag verabschiedet. Wir stehen hinter unserem Programm und dieses Programm ist eben in allen wesentlichen Punkten konträr – insbesondere auch zu dem was in der CDU vertreten wird….“

Noch Fragen, Deutschland? Die AfD hat Frauen, die jede Menge mehr als Raute oder Trampolin können. Erstaunlich, dass ein Schweizer kommen musste, um das herauszufinden …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.