Von MANFRED ROUHS | In den Sommermonaten ertrinken im Mittelmeer immer wieder Menschen, weil sie von skrupellosen und geldgierigen Schleusern in seeuntauglichen Nussschalen auf dem Meer ausgesetzt und einem kaum kalkulierbaren Schicksal überlassen werden. Jetzt, in der kalten Jahreszeit, sind die Reisewege andere. Immer mehr illegale Einreisen sind im Jahr 2021 bequem mit dem Flugzeug erfolgt.

Jeder dritte EU-Asylbewerber des vergangenen Jahres 2021 landete in Deutschland. Das berichtet die „Morgenpost“. In Zahlen waren es rund 100.000, von denen wiederum jeder zehnte dem Bericht zufolge über deutsche Flughäfen einreiste.

Das belegt, wie wenig sich die deutsche Politik darum kümmert, illegale Einreisen nach Deutschland zu verhindern. Denn das ist nirgendwo so einfach wie an einem Flughafen.

Es würde völlig genügen, den Fluggesellschaften vorzuschreiben, nur Personen aus dem Ausland nach Deutschland zu befördern, die ein gültiges Ausweisdokument oder ein Visum vorlegen, aus dem sich die Berechtigung zur Einreise nach Deutschland ergibt. Alle anderen Reisenden müssten beim Einchecken bereits am Startflughafen zurückgewiesen und Irrläufer auf Kosten der jeweiligen Fluggesellschaft wieder zum Ausgangsflughafen zurückbefördert werden.

Ein Staat, der es zehntausendfach nicht einmal versteht, seine Flughäfen zu kontrollieren, ist am Ende. Die Kontrolle einer viele tausend Kilometer langen Grenze ist eine ungleich schwierigere Aufgabe. Das Staatsversagen ist in Deutschland mittlerweile offenbar so umfassend, dass kleinere Kurskorrekturen eindeutig keine Abhilfe mehr schaffen können. Deutschland ist nicht mehr mit Reformen zu helfen, sondern nur noch mit einer grundstürzenden Reformation vom Haupt bis zu den Gliedern.

