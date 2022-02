Von KEWIL | Ein wenig freies politisches Strampeln nach 1990 und jetzt ist Deutschland offensichtlich wieder ein untertänigstes Mitglied der EU ohne Stimmrechte in Brüssel und alliiertes und speziell amerikanisches Besatzungsgebiet wie nach 1945.

Ausländer bestimmen, was Berlin darf und was nicht, wer Freund und Feind ist, an wen und wofür wir unser Geld ausgeben müssen und womit wir heizen dürfen. Die normale Politik im Land hat nichts zu melden und muss das Ausland fragen, was geht. Und wenn das Ausland nickt, sind deutsche Polit-Trottel und die gleichgeschalteten Medien überglücklich.

Kernenergie verschrottet, Kohle wird abgestellt. Was ist denn noch an Energie im Land? Jauche zu Gas und Mais zu Benzin? Die Sonne, die nachts nicht scheint? Der Wind, der in die Vogelschredder bläst, wann und wie er gerade will. Alles öko und nichts Seriöses für ein Industrieland, nichts, was zuverlässig ist – noch nicht mal Baerbocks Kobold für die E-Bike-Batterie haben wir. Da wäre es doch sehr gut, man hätte auch noch andere Standbeine. Erdgas brennt verlässlich in fast der Hälfte der Haushalte. Ja haben denn deutsche Politiker nur noch Stroh im Hirn? Und haben diese Volldeppen, die jetzt Nord Stream 2 beerdigen wollen, noch nie etwas von Schadenersatz gehört?

Das stand 2020 bei PI-NEWS – und es stimmt immer noch! Entscheidet Kiew, womit Deutschland heizt? Beherrschen uns jetzt der senile Joe Biden, dessen dubioser Sohn Hunter, der ukrainisches Gas verkauft, oder die Atlantik-Brücke und der wirtschaftlich-militärische Komplex in Washington?

Warum haben wir keine normalen Politiker mehr, die sich um Deutschland kümmern und für uns eintreten, sondern nur noch deutschfeindliche Gestalten, die bei jeder Gelegenheit nach dem Ausland schielen und uns Einheimischen den größtmöglichen Schaden zufügen?

Schon alle großen politischen Entscheidungen der Merkel waren immer zum Vorteil des Auslands und zum Nachteil der Einheimischen. Soll das ewig so weitergehen? Rettet uns nur noch ein Staatsbankrott vor solch irrsinnigen Politikern?

Für die sofortige Inbetriebnahme von Nord Stream 2 spricht alles, für irgendeine Verzögerung rein gar nichts!