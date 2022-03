Coronatest-Millionen flossen in die Türkei

Von MANFRED ROUHS | Wie groß der Schaden ist, der dem deutschen Steuerzahler durch die Abrechnung fingierter Coronatests entstand, lässt ein spektakulärer Betrugsfall in Berlin erahnen. Dort wurden am 31. März 2022 ein türkischer Mann und seine Schwester verhaftet.

Die beiden sollen Kopf einer Bande gewesen sein, die täglich bis zu 30.000 Euro abzockte mit der Abrechnung von Coronatests, die nie durchgeführt wurden. Das meldet die „Morgenpost“. Das Geld scheint größtenteils weg zu sein. Rund sechs Millionen Euro seien an einen Mittäter in die Türkei transferiert worden, heißt es in dem Bericht.

Die Bande unterhielt offenbar zeitweise bis zu 18 Testzentren in Berlin. Die von ihnen abgerechneten Coronatests wurden anfangs so gut wie nicht kontrolliert, sondern immer brav bezahlt.

Teilnehmen an der großen Abzocke konnte jeder, der in der Lage war, einen Gewerbeschein zu beantragen und ein Formular auszufüllen. Für Kontrollen fehlten die Kapazitäten. Munter wurde Geld an jeden überwiesen, der treuherzig zusicherte, diese oder jene Zahl an Tests durchgeführt zu haben.

Dafür haben dann ja Ali und Mustafa auch eine Unterschrift geleistet, mit vollem Namen und ihrer echten Adresse! Wer hätte ahnen können, dass oft eine Null zu viel an die Zahl der durchgeführten Tests gehängt und der deutsche Michel kräftig abgezockt werden könnte?

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

