Von KEWIL | Die hochgradig geisteskranke deutsche Flüchtlings- und Asylpolitik ist hier schon oft beschrieben worden, aber der Umgang mit den Leuten, die aus der Ukraine zu uns hereingeschleust werden, setzt neue Maßstäbe.

Die militärischen Aktionen hatten noch kaum angefangen, da bekräftigte sowohl die rote Innenministerin Faeser, dass sie alle und jeden mit und ohne Pass aus der Ukraine aufnehmen wolle, und die grüne Außenministerin Baerbock rechnet mit zehn Millionen Flüchtlingen und will auch keinen an der deutschen Grenze abweisen.

Außerdem erhielten die Geflüchteten vom ersten Tag an Reisefreiheit in der EU und ein Euro-Grundeinkommen in Germoney, die ukrainische Währung ist quasi wertlos. Das stärkt die gegenseitige Anziehungskraft.

Irgendeinen nennenswerten Widerspruch aus der Ampel oder von der CDU und Linksopposition gab es nicht. Nur als Faeser die Flüchtlinge quotenmäßig in der EU verteilen wollte, kam Widerspruch aus dem Ausland und sie blieb auf ihnen sitzen.

Dafür überlegte man sich extra Schulunterricht für die ukrainischen Kinder. Nach dem einen Modell wollte man ganze Klassen weiter auf Ukrainisch unterrichten und Deutsch nur als Zweitsprache. Den Unterricht sollten auch geflüchtete Ukrainerinnen übernehmen. Aber aufgrund hoher Fluktuation gibt es bisher kaum vorzeigbare Resultate, und es sollen schon Flüchtlinge zurückgekehrt sein.

Nun will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) den Flüchtlingen aus der Ukraine den Weg zur Arbeit in Deutschland ganz schnell ebnen. Dazu denkt er an geflüchtete ukrainische Kindergärtnerinnen, damit alle ukrainischen Eltern unbeschwert zur Arbeit gehen können. Dazu sollen bei den ukrainischen Flüchtlingen die beruflichen Qualifikationen erhoben werden, dass sie schnell vermittelt werden können. Echt neu, diese Ideen.

Über die Hälfte der Ankömmlinge bringe eine akademische Ausbildung mit, hat man bereits festgestellt. Aber die beruflichen Abschlüsse sind bei uns oft nicht anerkannt, deshalb wird man vermutlich beide Augen zudrücken.

Das gilt auch für ukrainische Zigeuner, wenn man das deutsche Fernsehen sieht. Da werden ganz ohne Scheu große Roma-Familien gezeigt, und es wird wie selbstverständlich über ihre „Qualifikationen“ gesprochen. Dabei sind doch die wichtigsten Qualifikationen der Zigeuner schon jahrhundertelang in Europa bekannt.

Die Bildzeitung fand jedenfalls in München ebenfalls große Zigeunerfamilien mit nagelneuen, echten ukrainischen Pässen. Von Arbeit war aber noch nicht die Rede. Eine Gruppe soll sogar ein Dreisterne-Hotel verlangt haben.

Da muss also die bundesweit bekannte Firma Tönnies etwas falsch verstanden haben. Sie wollte ukrainische Flüchtlinge gleich nach Ankunft in Polen einstellen, aber dann gab es einen Aufschrei der Empörung.

„Menschen, die auf der Flucht sind, noch an der Grenze einen Arbeitsvertrag unter die Nase zu halten, hat etwas Unmoralisches und Würdeloses“, sagte die grüne Migrationsexpertin Filiz Polat. Und eine Kollegin bezeichnete die Anwerbeversuche als „fragwürdig und geschmacklos“.

Alles also wie gewohnt wirr und planlos. Endet diese Migrationswelle wie die letzte?

