Von MANFRED ROUHS | Ausgerechnet Olaf Scholz will die Bundeswehr stärken und spricht von einer „Zeitenwende“. 1987 sprach er noch ganz anders, beispielsweise als Redner der westdeutschen Jungsozialisten bei einer Kundgebung der FDJ in Wittenberg. Dort ließ er sich vor den Karren der ostzonalen Propaganda spannen und bemühte bereits die Redewendung von einer „geschichtlichen Situation“, die großes von ihm und seinen Zeitgenossen verlange. Nicht nur, aber auch deutsche Waffen wollte er damals noch „beseitigen“, wie der SWR dokumentiert hat.

Die Sowjetunion wurde bekanntlich von der für Europa durchaus lebensgefährlichen Hochrüstungspolitik Ronald Reagens in die Knie gezwungen. Nicht nur der US-Politik, sondern auch der defensiven Haltung der Bundeswehr und ihrer damaligen Abschreckungsstrategie erteilte Olaf Scholz 1987 eine Absage:

„Frieden kann heute und in dieser Welt nicht mehr militärisch hergestellt werden.“

Unter Historikern gibt es nur wenige Pazifisten. Zu sehr ist die Geschichte der Menschheit von Kriegen geprägt, als dass einer aus dieser Zunft sinnvollerweise an den Ausbruch des ewigen Friedens glauben mag. So wundert es nicht, dass mit Sönke Neitzel ein Historiker deutsche Verteidigungslücken aufzeigt und der gesamten politischen Klasse Realitätsferne bescheinigt.

Hinter der Bezahlschranke der „Welt“ kritisiert Neitzel: „Das Problem“ einer jeden Verteidigungspolitik „ist die bisherige politische Kultur im Land“. Die deutsche politische Klasse wohnt im Wolkenkuckucksheim: „Wenn in ihrem politischen Referenzrahmen die Möglichkeit eines Krieges nicht mehr vorkommt, dann steht am Ende eben eine mangelhafte bis ungenügende Verteidigungsfähigkeit. Genau das ist uns passiert. Mit diesem Krieg haben die politischen Eliten der Bundesrepublik nicht gerechnet.“

In den USA und Großbritannien ist die politische Führung darauf aus, ihre Kriege zu gewinnen. Nicht so in Deutschland: „In diesen Ländern gibt es eine Kultur des Sieges. Wir haben eine Kultur der Niederlage. Auch vom Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan gibt es keine heldenhaften Erzählungen oder glorreichen Erfolge.“

Das ist wahr gesprochen, und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis wir Deutschen in der Lage sind, Abschied zu nehmen von Politikern, die deutsche Niederlagen nicht zufällig und unwillentlich herbeiführen, sondern sie von ganzem Herzen herbeisehnen.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

Like (1)