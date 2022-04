Von WOLFGANG HÜBNER (über 50) | Es ist wirklich nicht einfach, noch die Übersicht über die verwirrenden politischen Bestrebungen zu behalten, eine wie auch immer geartete Impfpflicht gesetzlich zu verankern. Immerhin geben die Motive von Bundesminister Karl Lauterbach noch die wenigsten Rätsel auf: Der Mann will unbedingt viele Millionen Impfdosen, die auf Kosten der Steuerzahler erworben wurden, unter die Leute bringen – egal wie und auch unbesorgt darüber, ob das der Gesundheit dient oder schadet.

Nachdem es in der derzeitigen Situation etwas unsicher aussieht um eine Mehrheit im Bundestag für die Einführung einer allgemeinen Impfflicht ab 18 Jahren und diese Entscheidung deshalb in den Herbst vertagt werden dürfte, soll als „Kompromiss“ eine Impfpflicht für Deutsche ab 50 Jahren eingeführt werden. Gelingt das, ist eine wichtige Hürde für die allgemeine Impfpflicht überwunden. Niemand sollte daran zweifeln, dass diese dann in einigen Monaten folgen wird. Und Hoffnungen auf ein Scheitern vor dem Bundesverfassungsgericht zu setzen, kann man sich in Kenntnis von dessen Zusammensetzung sparen.

Deshalb gilt es unbedingt, dieses taktische Ausweichmanöver mit der Impfpflicht für über 50-Jährige zu bekämpfen und als das zu bezeichnen, was es ist: Ein geradezu provokativer Fall von Altersdiskriminierung! In einem Staat, in dem sich inzwischen eine kaum noch überschaubare Zahl von Bevölkerungsgruppen für diskriminiert hält und sich dabei in der Regel wärmster Unterstützung seitens der Medien und der Politik sicher sein kann, ist die geplante Diskriminierung einer so großen Bevölkerungsgruppe von höchster Brisanz und sachlich nicht zu begründen.

Denn warum sollen ausgerechnet diejenigen mit staatlichem Zwang bedroht werden, die aufgrund von Lebensalter und Lebenserfahrung über eine weit höhere Kompetenz zur Entscheidung über Impfen oder Nichtimpfen verfügen als 20-Jährige? Vielmehr muss gerade erwachsenen Menschen in diesen Altersgruppen zugetraut und zugemutet werden, die Impffrage selbstbestimmt zu beantworten.

Ein Staat, der das nicht tut, entlarvt sich als Obrigkeitsstaat. Und zudem als ein Staat, dem der Profit von Pfizer/BionTech wichtiger ist als die Menschenwürde jener seiner älteren Bürger, die die Risiken nicht ausreichend sicherer und wirksamer Impfstoffe scheuen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

