Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger hat den Westen davor gewarnt, in den Ukraine-Krieg einzugreifen und die Machtposition Russlands in Europa zu unterschätzen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos forderte der Realpolitiker die Ukraine zu Verhandlungen auf und schlug vor, die Ukraine sollte Gebiete an Russland abgeben, um so den Krieg zu stoppen.

Der Friedensnobelpreisträger sagte beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Montag, dass der Westen nicht zur Niederlage Russlands beitragen solle. Während ausländische Medien wie „The Telegraph“ oder Daily Mail zeitnah berichteten, schwiegen sich die deutschen Mainstreammedien zur Aussage des 98-Jährigen weitestgehend aus. Nur die Welt und der Focus brachten eine dürre Online-Meldung heraus.

Kissinger rät der Ukraine, sie sollte mit Verhandlungen beginnen, „bevor es zu Aufruhr und Spannungen kommt, die nicht leicht zu überwinden sind. Idealerweise wird die Grenze wiederhergestellt, wie sie einmal war“. Der Realpolitiker deutete damit an, dass die Ukraine auf die mehrheitlich durch russisch-stämmige Bürger bewohnten Gebiete der Krim und Teile des Donbass verzichten soll. Zudem warnte Kissinger den Westen vor einem weiteren Eingreifen in den Krieg – man dürfe die Machtposition Russlands innerhalb Europas nicht vergessen.

Unterstützung von der AfD

Kissingers Vorschlag fand Unterstützung bei der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Petr Bystron, teilte in einer Pressemitteilung mit: „Außenministerin Annalena Baerbock und die ganze Bundesregierung wären gut beraten, über die Mahnung des Friedensnobelpreisträgers nachzudenken.“

Er erlaubte sich auch einen Seitenhieb auf den Erfahrungs- und Bildungsnotstand in der deutschen Bundesregierung: „Immerhin sprechen aus Kissinger mehr Jahrzehnte außenpolitischer Erfahrung als alle Minister der deutschen Regierung zusammen auf die Waagschale legen können.“ Statt des bisherigen „emotionsgefärbten Schaufenster-Aktionismus sollte wieder realpolitischer Sachverstand zum Leitmotiv deutscher Außenpolitik werden“, so Bystron.

Empörung in der Ukraine

Empörung folgte hingegen umgehend aus der Ukraine: Der Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Michailo Podoljak, beschwerte sich via Twitter, Kissinger würde auch Teile von Polen an Russland abgeben und zeigte sich erleichtert, dass die „Ukrainer in den Schützengräben auf die Panikmacher aus Davos nicht hörten“. Sie seien „damit beschäftigt, Demokratie und Freiheit“ zu verteidigen. Diesem Narrativ widersprach Bystron ebenfalls auf Twitter, indem er fragte: „Über welche Demokratie reden Sie, die Sie vorgeben zu verteidigen? Etwa die, in der Sie TV- und Radio-Stationen schlossen, Oppositionspolitiker unter Arrest stellten und in der Sie höhere Korruptionsrate als das Kosovo hatten?“

Mit Henry Kissinger mahnt innerhalb weniger Tage bereits das zweite politische Schwergewicht aus den USA, dass der Westen nicht zur Niederlage Russlands beitragen dürfe. Als erste hatte die einflussreiche New York Times am 19. Mai in einem Leitartikel des „editorial boards“ die Kehrtwende des westlichen Vorgehens in der Ukraine gefordert. Damit wird eine Kursänderung der Politik gegenüber Russland eingeleitet. Die AfD-Fraktion fordert bereits seit Wochen, dass die Bundesregierung das diplomatische Gespräch mit beiden Seiten sucht, um die Möglichkeiten für einen Waffenstillstand und eine Friedenslösung auszuloten.

