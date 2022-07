Von KEWIL | Nachdem unsere Außenministerin Baerbock als studierte Völkerrechtlerin beim G20-Treffen auf Bali Russland im Namen der ganzen Welt kräftig in die Schranken gewiesen hatte, flog die Annalena dann ein paar tausend Kilometer mit CO2-Kerosin in den Südpazifik weiter, streckte ihre nackten Zehen in den Sand der Palau-Inseln und läutete „dort eine Zeitenwende in der Klimapolitik“ (Greenpeace) ein.

Erst wurde sie von einem Inselhäuptling an einen kleinen Sandzipfel geführt, der angeblich anno dunnemals viele Quadratkilometer groß war, und dann aufgefordert, sich anzusehen, wie die Inselgruppe im Meer – 4 Millimeter pro Jahr, wie misst man das – versinkt. Baerbock war tief erschüttert, wie der furchterregende Ozean Strände und Häuser wegen dem Klimawandel verschlingt und versprach Deutschlands volle Solidarität, was wohl übersetzt Euro bedeutet.

Auch machte Baerbock auf die aktuelle Rückgabe von afrikanischer Kunst aufmerksam und bat Palau darum, deutsche Museen nach gestohlenen palauischen Kunstwerken zu durchforsten, denn die Inseln gehörten einst zum Kaiserreich und es ist durchaus möglich, dass die gierigen germanischen Kolonialherrscher mal eine Kette mit Haifischzähnen mitgehen ließen.

Die Grüne im grünen Kleid beließ es nicht dabei, denn was nützt ein Museum, wenn das sonnige Palau doch sowieso im Meer versinkt. Immerhin sind es nur 18.000 Einwohner, die als Klima-Asylanten dann nach Germany kämen. Aber Baerbock sind die vielen Diesel-Aggregate auf den Inseln aufgefallen, die man vielleicht mit Solar- und Windmühlen-Strom nach deutschem Beispiel ersetzen könnte. Denn vom bösen russischen Gas und Öl müsse die Welt sowieso weg.

Und so hielt sie die längste Rede in ihrem geschliffenen Englisch, welche die Haifische und Vögel und die paar Einwohner der Insel je gehört hatten. Darin kam aber nicht zur Sprache, warum die USA und die NATO plötzlich wieder Interesse an jedem Fuß Boden im Südpazifik haben. Da kann man die Chinesen eindämmen und Taiwan bombardieren und mit Raketen beschießen, wenn es von China besetzt wird. Dann will keiner mehr etwas von Annalena und dem Klima mehr wissen.

