Eine weitere wichtige Aufklärungskundgebung über den Politischen Islam findet am Samstag ab 12 Uhr in Nürnberg statt – mitten in der Fußgängerzone an der Nikolaikirche. Als Redner dabei wieder, wie auch am Freitag in Ingolstadt, Irfan Peci, ein aramäischer Christ aus der Türkei, ein Student mit Wurzeln aus Nigeria und weitere Bürger, die sich zu der Bedrohung durch diese totalitäre Ideologie äußern wollen. Gegenprotest hat sich auch schon angekündigt. Der Livestream beginnt auf dem YouTube-Kanal von EWO Live ab 11:45 Uhr.

