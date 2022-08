Von MANFRED ROUHS | Seit Wochen empören sich westliche Medien über das angebliche Anliegen Russlands, zwei US-amerikanische Staatsbürger gegen den verurteilten „Tiergarten-Mörder“ Vadim Kradikov (56) auszutauschen, der in einem Berliner Gefängnis einsitzt. Wir erinnern uns: Der Mann erschoss im Kleinen Tiergarten mitten in Berlin am 23. August 2019 einen Georgier, der auf muslimischer Seite in führender Position am Tschetschenienkrieg teilgenommen hatte und für den Tot russischer Soldaten durch Überfälle aus dem Hinterhalt verantwortlich war.

Die Folge des „Tiergartenmordes“ war nicht etwa eine kontroverse Debatte über die deutsche Asylpraxis und den Schutz von Kriegsverbrechern auf deutschem Boden. Vielmehr machten Politik und Massenmedien von Anfang an Wladimir Putin für die Tat des Vadim Kradikov verantwortlich. Der Kreml dementierte dies stets entschieden.

Wäre es da nicht ziemlich ungeschickt, wenn im Juli 2022 tatsächlich der russische Außenminister Sergej Lawrow im Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken die Möglichkeit besprochen hätte, Kradikov gegen eine in Russland inhaftierte US-Sportlerin, bei der Cannabisprodukte gefunden wurden, sowie einen in Moskau wegen Spionage verurteilten US-Bürger auszutauschen?

Die „B.Z.“ berichtete am 31. Juli 2022 über den Fall so, als wäre er klar und eindeutig, Überschrift: „So will Putin den Tiergarten-Killer freitauschen“. Kein Fragezeichen, kein Raum für Zweifel.

Dr. Nikolaos Gazeas, der deutsche Rechtsanwalt des in Deutschland prominenten Putin-Gegners Alexej Nawalny, darf in der „Legal Tribune Online“ im August 2022 erläutern, welche rechtlichen Schritte für die Überstellung Kradikov an die Russen erforderlich sind – und das wirkt beinahe so, als sei der schmutzige Russen-Deal bereits eine ausgemachte Sache.

Dabei schreibt ständig ein Journalist vom anderen ab. Niemand recherchiert mehr.

Woher stammt die Information, nach der die Russen Kradikovs Freilassung im Austausch gegen die beiden US-Bürger fordern? – Sie stammt aus einem Bericht von CNN von Ende Juli 2022. Seinerzeit wurde sie sogar vom SPD-nahen „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) und der dpa noch mit dem Zusatz veröffentlicht: „Auf Anfrage beim US-Außenministerium gab es keine Bestätigung für den CNN-Bericht.“

CNN ist eine der übelsten Quellen von Fake-News, die es weltweit gibt. Nicht mal die Biden-Administration mag diesen CNN-Bericht bestätigen. Aber bereits nach kurzer Zeit nehmen nahezu alle deutschen Massenmedien auf diese fragwürdige US-Veröffentlichung so Bezug, als habe es nie Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit gegeben.

