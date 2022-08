Unermüdlich und deshalb auch heute klärt BPE über den Islam auf. Die heutige Kundgebung mit Michael Stürzenberger findet in Bremen statt. Nach moslemischer Hitlerverehrung in Hanau, bizarren Polizeivorgaben, einem islamischen Schariaanhänger und Flaschenwürfen am Freitag in Hannover sind wir gespannt womit Michael Stürzenberger und der Islamexperte Irfan Peci es heute zu tun haben werden – „im besten Deutschland, das wir je hatten“ (Frank-Walter Steinmeier), wo allerdings das Verbreiten der Wahrheit zur Mutprobe geworden ist.

