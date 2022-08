Von MANFRED ROUHS | Stephan Kramer, Chef des thüringischen Landesamtes für „Verfassungsschutz“, erwartet Schlimmes im bevorstehenden Herbst und im Winter. Das schreibt der „Spiegel“. Was bundesweit im Begriff ist, hochzukochen, wird möglicherweise bei den notorisch aufsässigen Thüringern (und bestimmt auch bei den Sachsen) besonders dramatisch werden.

Das deutsche Energiechaos und das schwindende Vertrauen weiter Bevölkerungskreise in die Regelungskompetenz der politischen Führung könnte in eine „hochemotionale und existenzielle Krisensituation“ einmünden.

Massendemos auf den Straßen, sogar Krawalle befürchtet Kramer. „Legitime Proteste“ der Bevölkerung würden voraussichtlich von „Extremisten“ ausgenutzt werden. Dabei seien selbst Phantastereien von einem „Umsturz“ nicht auszuschließen. Man könnte fast annehmen, der Mann braucht mehr Geld und mehr Personal für seine Behörde.

Er ruft in voller Lautstärke Alarm: „Dagegen war das, was wir in der Coronapandemie an teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen in den sozialen Netzwerken, aber auch auf den Straßen und Plätzen bisher erlebt haben, wahrscheinlich eher ein Kindergeburtstag.“

Selbstverständlich ist es immer eine undankbare Sache, in einer späten Phase bestimmter politischer Verhältnisse eine führende Rolle beim Inlandsgeheimdienst einzunehmen. Da kann ein Karriereknick nicht ausgeschlossen werden.

Vielleicht sollte sich Stephan Kramer ein Beispiel an Hans-Georg Maaßen nehmen, der rechtzeitig auf die Seite des Volkes übergelaufen ist. Die früher bei den Innenministerien fest etablierte Jubellaune scheint jedenfalls einer gewissen Ernüchterung gewichen zu sein.

Ein deutscher „Wutwinter“ 2022/23, den Kramers Brandenburger Kollege Jörg Müller heranbrechen sieht, wäre eindeutig eher ein Anzeichen für eine funktionierende Demokratie als für einen neuen Totalitarismus. Der herrscht nur dort, wo alle gezwungen sind, dieselbe Meinung zu haben. Soweit dürfen wir es nicht kommen lassen!

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

Like